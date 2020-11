El Parlamento pide al Gobierno un sistema "más eficiente" para garantizar el pago de los gastos del votante emigrado

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Parlamento va a pedir al Gobierno un sistema "más eficiente" para garantizar el pago de los gastos que afrontan los votantes españoles residentes en el extranjero, puesto que actualmente tres de cada cuatro envíos de dinero que realiza el Ministerio del Interior para compensar ese desembolso no llegan a su destino.

Así lo certificó el Tribunal de Cuentas en un informe en el que examinó los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017 y al que tanto el PSOE, como Vox y Ciudadanos han presentado propuestas de resolución pidiendo una mejora de este sistema de compensaciones a los electores del exterior.

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.





El colectivo Marea Granate viene denunciando, convocatoria tras convocatoria, que pese a que la ley establece que el voto debe ser gratuito, los españoles residentes en el extranjero no sólo tienen que pagar "cantidades importantes" para realizar los envíos de su papeleta sino que, además, suelen recibir una cuantía "notablemente inferior" a lo desembolsado.

La ley establece que se devolverá a los electores en el extranjero el importe del franqueo --redondeado, en su caso, por exceso, hasta una unidad monetaria más de la divisa en que se abone-- en un plazo no superior a los cien días a contar desde la celebración de los comicios.

RESPALDAN LA RECOMENDACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas constata que "aproximadamente el 73% de los giros postales enviados para reintegrar estas cantidades no son recibidos por los votantes, por causas no imputables al Ministerio del Interior", lo que le lleva a concluir que "este sistema de devolución de reintegro ocasiona unos gastos que resultan ineficaces por no conseguir el objetivo que se pretende".

De ahí que la institución que dirige María José de la Fuente señalara en su informe, recogido por Europa Press, la necesidad de implantar un sistema "más eficiente" para la devolución de los gastos de franqueo a los electores españoles residentes en el extranjero (voto CERA y ERTA), "que garantice la recepción del reintegro por el votante y una mayor economía".

Una recomendación que el PSOE, Vox y Ciudadanos han hecho suya en las propuestas de resolución planteadas al citado informe, que se debatirán y previsiblemente aprobarán en una próxima sesión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.