Parlamento de La Rioja rechaza reprobar a consejera de Igualdad por amparar al cargo que estrelló su coche en Año Nuevo

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de La Rioja ha rechazado la reprobación y cese de la consejera de Igualdad, Raquel Romero, -solicitada por Cs- por su comportamiento "poco ejemplar", en palabras del diputado naranja, Pablo Baena, y su "falta de transparencia" así como por "una conducta incompatible con un cargo público".

Pablo Baena ha defendido así su Proposición No de Ley en sede parlamentaria criticando que la consejera de Igualdad, Raquel Romero, (de Podemos) "lleva 35 días amparando un suceso bochornoso protagonizado por el ya exdirector general de Participación, Mario Herrera" cuando la pasada madrugada de Año Nuevo estrelló su coche contra un árbol en Sojuela fuera del toque de queda en un accidente de tráfico por el que se le abrieron diligencias.

El vídeo del día Los ‘siete minutos de terror’

de Perseverance en Marte

"35 días -ha proseguido Baena- sin dar explicaciones y sin demostrar la honestidad que reclama la propia presidenta del Gobierno de La Rioja para su equipo de Gobierno".

El diputado ha lamentado que, en estos días, "la consejera no ha sido capaz de cesar a Mario Herrera pese al clamor de la sociedad riojana" y ha criticado que Romero "ha utilizado la imagen del Gobierno de La Rioja para dañar al propio Gobierno".

"Esta es la propia Romero -ha continuado Baena-, una consejera que obstenta las competencias de transparencia pero que, en año y medio, no ha dado ni una rueda informativa para ponerse a disposición de la prensa, por ejemplo".

Baena ha criticado, además, que la Consejería de Romero "no se sabe a qué se dedica y su departamento es claramente innecesario".

Con esta PNL, ha continuado el portavoz 'naranja', "el PSOE tiene la oportunidad de escoger entre ser socialdemócrata o apoyar al populismo y ha pedido al PSOE que condene los ataques a la prensa libre".

Para Cs, en definitiva, "la consejera debe ser reprobada por su falta de ejemplaridad y compromiso" y ha exigido, además, "desmontar el chiringuito de Podemos. Si el PSOE no lo ve así, acabarán quemados por el comportamiento de sus socias".

En el turno de portavoces, la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha criticado que Baena "no acepte lo que han votado los riojanos" y aunque "estoy en una posición difícil" -ya que forma parte también del pacto de Gobierno- "en ningún momento me he planteado votar a favor de esta PNL no porque no esté de acuerdo con ciertas partes de la exposición sino porque ya se ha producido la dimisión de Herrera y ya no forma parte de la Dirección General".

Aún así Moreno ha pedido a la consejera Romero "que dé las explicaciones necesarias y no banalice la dimisión de Herrera. Es su obligación, más aún como consejera de Transparencia".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado, Alberto Bretón, ha afirmado que apoya la reprobación de la consejera por "el desprecio tan absoluto que Raquel Romero da a la labor de los diputados en esta Cámara así como por la utilización bochornosa de la imagen del Gobierno de La Rioja para su uso partidista".

Para el PP, además, Raquel Romero "utiliza la imagen del Gobierno para la propaganda política y para sus intereses particulares". También Bretón ha justificado el voto a favor a esta PNL por "los ataques inaceptables de Romero a los medios de comunicación".

Además, ha lamentado, esta consejera "solo coloca a sus amigos como asesores o altos cargos con doce personas que viven a cuenta de los impuestos de los riojanos para no hacer absolutamente nada. Un pacto de Gobierno que nos está costando mucho dinero a los riojanos".

Con todo ello, ha finalizado Bretón, "usted -refiriéndose a Romero- vino a regenerar la vida política y la democracia pero lo único que ha regenerado son sus cuentas bancarias. Es una consejera ineficaz".

Finalmente el diputado del PSOE, Raúl Díaz, ha afirmado que no apoyará la moción de Cs porque "piden reprobar a la consejera de Igualdad cuando los hechos los cometió un tercero. El accidente lo tuvo Mario Herrera y Cs dice que la culpa es de Romero. Les pido que retiren la moción".

CUOTAS "VOLUNTARIAS O FORZOSAS"

En otro orden de asuntos, el Parlamento de La Rioja ha aprobado la PNL presentada por IU para que se establezca un control con el que comprobar "si las cuotas que cobran los colegios concertados a las familias de los alumnos y alumnas son cuotas forzosas o voluntarias".

Además, la Proposición exigía "establecer sanciones a los centros que no cumpliesen con la normativa con el fin de garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos".

Durante su defensa, la diputada de IU ha explicado que esta Proposición tiene como objetivo "evitar" ir hacia una sociedad "capitalista" y conseguir que la educación "garantice el principio de igualdad de oportunidades vengan de donde vengan y sin ningún tipo de discriminación".

Por lo tanto, ha pedido Moreno, "la inspección debe vigilar y exigir el cumplimiento de la norma porque los centros concertados tienen que cumplir la Ley y que se vea que realmente esas cuotas sean completamente voluntarias".

Se trata de "proteger a los ciudadanos que quieran acceder a los centros y no a las élites" y por tanto "hay que vigilar que los centros cumplan la Ley".

La moción ha contado con dos enmiendas de modificación por parte de Cs que no han sido asumidas por IU porque "desvían el objeto de esta Proposición No de Ley".

En el turno de debate, la diputada de Cs, Belinda León, ha querido recordar a IU que las aportaciones "son voluntarias" y, por tanto, hay familias "que no las pagan porque no pueden y los centros no se lo exigen".

Aún así, ha defendido León, "los que lo hagan mal deben ser perseguidos y se deben revisar sus actuaciones pero no solo en los centros concertados, sino en todos los centros".

Para Cs, la realidad de los centros concertados en La Rioja es "dispar" pero lo que hay que hacer es "mejorar la red educativa tanto la pública como la privada. Luz y taquígrafos para todos".

Por su parte, el diputado regional del PP, Jesús Pérez Ligero, ha afeado a Henar Moreno que esta moción "no sea por economía sino por ideología". El diputado popular ha lamentado "el ataque a los colegios concertados" de IU y del PSOE "por el pacto de Gobierno".

Así, ha criticado el diputado, "esta es la hoja de ruta de IU en la que hay un reconocimiento de asfixia normativa pero no solo en el ámbito educativo, sino también en el sanitario, el institucional, el judicial e incluso en el moral y los socialistas se han convertido en sus cómplices", ha lamentado.

A estas alturas, ha proseguido Pérez Ligero, "todas las familias saben que las aportaciones son voluntarias y, por tanto, les pido que no engañen. Si hay falta de transparencia les pido que vayan a los tribunales".

Finalmente, por parte del PSOE, la diputada Teresa Villuendas ha criticado el discurso del PP y Cs y ha asegurado que "coincide con la intervención de IU porque este asunto es motivo de preocupación de muchas familias".

"Esta PNL pretende que las aportaciones no discriminen a los alumnos" porque para el PSOE "el peligro de estas cuotas" es que se puedan convertir "de manera encubierta" en una forma para seleccionar al alumnado por su economía "y esto lleva a una fractura social con efectos muy negativos". Ante ello, ha finalizado Villuendas, "se debe activar a la administración educativa" y ha asegurado "este Gobierno, si las hay, acabará con las malas praxis que se puedan estar realizando".