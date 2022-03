Parlamento Vasco condena la invasión de Ucrania con la abstención de EH Bildu y Podemos por apoyar el texto a la OTAN

VITORIA, 17 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Vasco ha expresado su denuncia y condena "sin paliativos" la invasión de Ucrania por parte de Rusia y respalda las actuaciones del Gobierno de España, junto a sus aliados de la Unión Europea y de la OTAN, para "poner fin inmediato a esta incalificable invasión de un estado soberano y democrático". EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se han abstenido en la votación de la iniciativa que también respaldaba las actuaciones de la OTAN.

El pleno de la Cámara Vasca ha debatido este jueves sendas iniciativas de EH Bildu y PP+Cs sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que se han tratado de forma conjunta.

EH Bildu solicitaba la constitución de una comisión de estudio para tener y compartir información "de primera mano" ante la situación de guerra y tomar medidas para responder a las consecuencias de la guerra y "cooperar como pueblo".

PP+Cs, por su parte, planteaba con su proposición no de ley la condena de la invasión y agresión armada llevada a cabo por Rusia por decisión de Vladimir Putin contra Ucrania.

Finalmente, PP+Cs ha acordado un texto con los grupos en el Gobierno --PNV y PSE-- que ha sido apoyado por Vox, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se han abstenido.

En el mismo, el Parlamento Vasco denuncia y condena "sin paliativos" la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el uso de la fuerza contra "un país soberano, excluido explícitamente en el art. 1.a). II del Acta Final de Helsinki (Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa) y en el art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas".

La Cámara insta a la Unión Europea y a los Estados miembros que refuercen las sanciones económicas contra Vladimir Putin y todo el entorno que le apoya para "obligarles a poner fin cuanto antes a la guerra y la masacre perpetradas en Ucrania".

También solicita que se investiguen todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad a fin de perseguirlos y juzgarlos en la Corte Penal Internacional u otras jurisdicciones competentes.

En este sentido, invita a todos los estamentos internacionales a que "evalúen los daños de guerra provocados en la invasión de Ucrania y la posibilidad de que sean pagados con el dinero que Vladimir Putin y sus cómplices han malversado y evadido de Rusia a diferentes países".

El Parlamento Vasco reafirma el respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preservar su integridad territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o lingüística, de acuerdo con los arts. 1.a). I y 1.a). IV del Ácta Final de Helsinki.

Asimismo, expresa "el más firme compromiso" con la defensa de los principios de la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales contemplados en el Preámbulo del Tratado de constitución de la Alianza del Atlántico Norte, en el de constitución de la Unión Europea y en la Carta de Naciones Unidas.

También ha respaldado las actuaciones del Gobierno de España, junto a sus aliados de la Unión Europea y de la OTAN, para "poner fin inmediato a esta incalificable invasión de un estado soberano y democrático".

Además, solicita al Gobierno de España que mantenga un flujo de información con los partidos políticos al objeto de obtener la colaboración "más amplia, pronta y responsable posible" del conjunto de las fuerzas políticas.

ATENCIÓN A REFUGIADOS

La Cámara vasca pide a todas las autoridades competentes que intensifiquen sus esfuerzos para conceder cuanto antes la protección temporal, los permisos de residencia o de trabajo contemplados en la directiva europea y que la población refugiada necesita urgentemente.

Asimismo, expresa su apoyo y solidaridad a Ucrania y al pueblo ucraniano, que hace extensivos a los 3.000 ucranianos/as que viven en el País Vasco. Por ello solicita que el Gobierno negocie en Bruselas un plan de ayuda humanitaria a la población civil ucraniana, así como un plan de contingencia para la acogida masiva de refugiados ucranianos que huyan de la guerra.

En este sentido, pide la colaboración de todas las instituciones vascas para colaborar en la medida de sus competencias y recursos en la acogida de la población ucraniana que huye de la guerra.

Finalmente, agradece a la sociedad civil vasca las muestras de solidaridad y afecto con la población de Ucrania y los esfuerzos que miles de familias, colectivos y ciudadanos de este País están haciendo para dar protección y cobijo a las víctimas de la "ilegítima invasión".

EL DEBATE

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha criticado que su iniciativa "no ha merecido ninguna propuesta de los grupos, ni casi debate" y "solo ha recibido desprecio". Asimismo, ha señalado que su grupo ha expresado su "firme y claro rechazo a la intervención militar rusa e instado a su cese inmediato, y ha defendido que el envío de armas ofensivas "además de alimentar consecuencias más trágicas, puede incrementar el peligro de un conflicto a gran escala".

Kortajarena ha afirmado que la iniciativa presentada por PP+Cs "no tenía como intención denunciar lo que sucede en Ucrania y buscar una posición unánime y consensuada sobre ello", sino que responde a "otros objetivos políticos y deja en evidencia a quien intenta engañar". "Ustedes sabrán por qué lo hacen pero eso les retrata y deja en evidencia sus obsesiones", ha afirmado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio, por su parte, ha acusado a EH Bildu de tener "alguna limitación" para no apoyar el texto acordado y ha defendido que la mejor respuesta que se puede dar a la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia es la condena de dicha la agresión y de los "crímenes de guerra" que se están cometiendo en el transcurso de esta guerra.

Barrio ha defendido que no se necesita una comisión de estudio para "traer a unas personas a que nos cuenten lo que ya estamos viendo", sino "apoyar" la acción de los gobiernos que están haciendo frente a las consecuencias del conflicto.

El parlamentario del PNV Iñaki Aguirre se ha dirigido a EH Bildu para decirle que le parece "impresentable y de poco gusto, intentar sacar rédito político a una tragedia humana". Asimismo, ha criticado el lenguaje utilizado en su iniciativa con la que cree que la coalición tenía como objetivo "lograr protagonismo o una cortina de humo". Aguirre ha expresado el apoyo del PNV "a la libertad y a la democracia del pueblo de Ucrania".

El parlamentario de PSE Txarli Prieto ha criticado este debate parlamentario afirmando que le da "pudor" por "los términos en los que se ha producido" y ha defendido que la enmienda acordada con PP+Cs es "suficientemente completa y tiene el suficiente nivel, para poder expresar la solidaridad y ayuda que demandan los ucranianos".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha explicado que el pasado sábado presentó una propuesta a todos los grupos de la Cámara para firmar el mismo texto que se firmó en el Congreso de los Diputados "y no hemos obtenido ninguna respuesta". Además, ha criticado el texto acordado para señalar que su grupo no puede firmar una resolución en la que les piden que "renuncien a sus principios fundacionales", que se basan en el no a la OTAN.

Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha calificado de "ilegítima" la invasión de Ucrania y ha defendido que España no puede permanecer "impasible" ante este "quebranto de la soberanía ucraniana".