Parlamento Vasco pide al Congreso que apruebe "en el plazo más breve posible" y con "consenso" la ley de 'bebés robados'

Reclama que proporcione los "instrumentos normativos y recursos necesarios para lograr el derecho a la verdad, justicia y reparación"

VITORIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Vasco ha pedido este jueves, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que el Congreso de los Diputados apruebe "en el plazo más breve posible", una ley sobre 'bebés robados' en el Estado español, que cuente con el consenso de las diferentes fuerzas políticas y el apoyo y aval de las asociaciones de familias afectadas, y permita "proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para lograr el derecho a la verdad, justicia y reparación".

Elkarrekin Podemos-IU ha llevado al pleno de la Cámara una proposición no de ley en la que recordaba que el 26 de febrero de 2020 tuvo lugar en el Congreso la firma y registro de la Proposición de Ley de 'bebés robados' en el Estado Español, y el 23 de junio de 2020 fue aprobada su toma en consideración. Según ha denunciado la ley "se ha quedado parada" en el trámite de enmiendas.

La coalición ha acordado con los grupos en el Gobierno --PNV y PSE-- un texto que ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara excepto Vox, que ha votado en contra.

En el mismo, el Parlamento Vasco insta al Congreso de los Diputados a que, tomando como base la proposición de ley presentada sobre 'bebés robados en el Estado español', apruebe una ley, "en el plazo más breve posible", que cuente con el consenso de las diferentes fuerzas políticas, así como con el apoyo y aval de las asociaciones de familias afectadas.

Además, solicita que la nueva norma permita "proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para lograr el derecho a la verdad, justicia y reparación" de las víctimas.

En el debate, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi ha destacado que son muchas las entidades que han trabajado en la aprobación de la Ley de bebés robados en el Estado Español, impulsada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina-CeAqua, que cuenta con la participación de un gran número de asociaciones de víctimas por el robo de bebés que apoyan esta Proposición de ley, entre ellas la Asociación Bebés Sustraídos Bizkaia 'Itxaropena' que aglutina a más de 150 familias vascas afectadas.

"La Proposición de Ley pendiente de aprobar en el Congreso tiene como objetivo garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", ha indicado.

Gorrotxategi se ha felicitado por el acuerdo alcanzado en la Cámara vasca, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios --salvo Vox-- con el cree que se manda "un mensaje muy importante a la sociedad en general y en las Cortes Generales en particular". Además, ha trasladado a los representantes de la asociación 'Itxaropena', presentes en el pleno, su "ánimo y fuerza para que sigan actuando". "Muchas gracias por el trabajo que realizan por una memoria constructiva", ha agradecido.

La parlamentaria de PNV Eva Juez ha firmado que "este es un debate procesal" y ha expresado la "precaución" de su grupo, ya que "difícil e imprudente e indebido pronunciarse sobre el contenido del proyecto de ley, sin que haya habido un debate previo", y ha defendido que esta ley "es necesaria" y debe estar "basada en el derecho a la verdad, en el derecho a la justicia".

"Creemos que es fundamental que exista el debate para que las fuerzas políticas --del Congreso-- puedan aportar y puedan debatir", ha señalado antes de subrayar que han alcanzado "un buen acuerdo" este jueves en la Cámara vasca y ha agradecido el trabajo de las familias afectadas.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha señalado que actualmente no se sabe cuántos casos de bebés robados hay, y ha lamentado que "las familias vivieron una situación dramática, siguen sintiéndose desamparadas ante instituciones públicas que no han querido afrontar estos graves sucesos con la responsabilidad y la eficacia que merecen". "Son víctimas que acaban sintiéndose estigmatizadas ante la parálisis del sistema que pone en duda hasta sus propias vivencias y relatos", ha insistido.

Arzuaga ha defendido que su grupo cree que "ya es hora de poner en marcha la ley en esta legislatura" porque "no se trata de creer o no creer, se trata de dar verdad, reparación y justicia a estas víctimas", y considera que "hay que poner sobre la mesa métodos eficaces, técnicas rigurosas y científicas para aclarar todo esto y hay que ponerlo en funcionamiento". "Es precisa la existencia de una fiscalía especial, un banco de ADN, la apertura de todos los archivos para su investigación. Hay que facilitar el acceso a la documentación", ha reclamado.

La parlamentaria de PSE María Jesús San José ha expresado el "reconocimiento, admiración, ánimo y esperanza" de su grupo a las personas que "llevan luchando contra el olvido y el silencio demasiados años y que son las víctimas de sustracción y del robo de bebés en el Estado español". "Hoy, 27 de abril del 2023, hay ciudadanos y ciudadanas que desconocen sus orígenes porque fueron víctimas de esas desapariciones forzadas", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que "las personas que fueron sustraídas tienen derecho a conocer su identidad personal" y cree que "el derecho penal no es suficiente para lo que las víctimas demandan en estos casos", ya que "no solo se demanda el castigo a los responsables, sino conocer una verdad que se les ha negado hasta el momento". "Hay que reparar a las víctimas y garantizar que no vuelva a ocurrir", ha subrayado.

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha expresado el compromiso de su grupo con los afectados y con "el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas", y ha defendido que esta "es una cuestión en la que tendríamos que dejar atrás las diferencias políticas e ideológicas para intentar llegar entre todos a un acuerdo".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate.