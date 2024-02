Parlamento Vasco rechaza una iniciativa de Cs que pedía impulsar una ley para regular la gestación subrogada

Todos los grupos votan en contra del texto que abogaba por una gestación subrogada "de carácter altruista"

VITORIA, 8 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una iniciativa presentada por Ciudadanos que pedía instar al Gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso a impulsar una Ley de regulación del derecho a la gestación subrogada.

El parlamentario de Cs, Jose Manuel Gil, ha llevado al pleno de la Cámara vasca esta proposición no de ley que ha sido rechazada por el resto de grupos parlamentarios --PNV, EH Bildu, PSE, PP y Vox--.

En la misma, Gil proponía el impulso de una Ley estatal de regulación del derecho a la gestación subrogada "de carácter altruista, que garantice los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, y de forma especial a los menores fruto de esa técnica de reproducción".

También planteaba instar al Gobierno Vasco a poner en marcha una campaña de sensibilización ante este fenómeno "que prevenga la estigmatización de los niños vascos nacidos por esta vía".

En el debate, el parlamentario de Cs ha afirmado que "la gestación subrogada es un avance de la ciencia que ha dado lugar a un nuevo tipo de familia y que ha permitido que parejas que, por diferentes razones no pueden gestar, puedan acceder a formar una familia, lo que me parece un logro positivo". "Defendemos una gestación subrogada regulada, altruista y garantista, respetando los derechos de todas las partes implicadas y evitando cualquier tipo de subordinación económica o de otro tipo de la gestante", ha precisado.

Por ello, ha señalado que no está de acuerdo con la gestación subrogada "no regulada" y le "repugna una gestación subrogada que no sea total y completamente voluntaria", pero tampoco defiende que esté "prohibida". En este sentido, ha recordado que actualmente la gestación subrogada está prohibida en España, pero "es legal y está regulada en otros países y es lo que nos hace pensar que quizás deberíamos plantearnos también aquí este tema".

La parlamentaria del PNV Eva Juez ha reconocido que este es un asunto "complejo pero es una realidad que requiere una reflexión profunda" y ha defendido que "hay que llegar a acuerdos amplios, si es posible, para buscar soluciones y poder adoptar decisiones".

No obstante, ha lamentado que "una vez más, nos encontramos con el problema de las competencias, y el Gobierno Vasco no tiene competencias; este Parlamento no puede tomar decisiones". "En estos momentos no podemos tomar aquí decisiones porque corresponde la competencia al Gobierno del Estado. Por eso, lleven este tema en el Estado al lugar que corresponde", ha pedido.

La parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha defendido que ser padre "no es un derecho" y ha rechazado la gestación subrogada apostando por "ir en contra de las empresas que buscan el ánimo de lucro". No obstante, cree que también hay que "poner sobre la mesa el interés superior del menor" que ha sido gestado de esta manera. "Este debate exige una escucha activa, una reflexión sosegada y un debate. Este no es el sitio donde hacer el debate", ha defendido.

"PROHIBIDA EN ESPAÑA"

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha recordado que esta práctica "está perfectamente regulada en España, está prohibida" por lo que "el pretendido debate social no existe y los derechos que argumentan las asociaciones que lo defienden chocan con los derechos de las mujeres". "Lo único que se busca aquí es legalizar la compraventa de bebés y por supuesto, mi grupo parlamentario está totalmente en contra", ha señalado.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel Gonzalez ha recordado que "la práctica de los vientres de alquiler es ilegal y produce unos beneficios millonarios" y ha criticado que "lejos de activar políticas que cuestionen y denuncien esta práctica, el Gobierno Vasco lo reconoce" incluyendo estos casos en las ayudas para el impulso a la natalidad.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha defendido la necesidad de que en la Cámara baja se realice un estudio sobre este asunto, y ha recordado que la gestación subrogada "se está produciendo" en España, a pesar de que es ilegal, por lo que considera necesario "hay que ajustarlo a la ley". "Es importante que la transición a una regulación más efectiva no deje desprotegidos a los niños que nacen de estos procesos", ha añadido.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler, es una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer, que además lo alquila por encargo de un tercero para la gestación de un niño. No obstante, ha rechazado la propuesta de Elkarrekin Podemos-IU de "negar toda la ayuda y todo paraguas legal" a las familias por gestación subrogada porque "sería profundamente injusto".