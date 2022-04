Partidos independentistas, UGT, CC.OO. asisten a la presentación de un manifiesto por la Autodeterminación de Cataluña

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Acuerdo Social por la Amnistía y la Autodeterminacióm ha presentado este miércoles su manifiesto a favor de estas dos demandas ante 90 entidades catalanas que quieren sumar en esta reivindicación.

Entre los asistentes, han estado Marta Vilalta (ERC), Jordi Sànchez (Junts), Dolors Sabater (CUP), Àngels Chacón (Centrem), ANC, Òmnium, representantes de organizaciones económicas como Pimec y Cecot, sindicatos como CC.OO. y UGT, entidades sociales y colegios profesionales.

El manifiesto defiende que la salida "más justa, duradera y democrática" pasa por la amnistía y la autodeterminación, entendidas como una solución colectiva a las personas encausadas y una resolución democrática del conflicto, mediante el ejercicio de la libre determinación de la sociedad catalana.

Así, resume las dos demandas: "La amnistía, entendida como la necesidad de una solución colectiva e integral para todas las personas exiliadas, encausadas y represaliadas. La autodeterminación, entendida como la necesidad de un marco de resolución democrática basado en el respeto al ejercicio de la libre determinación de la sociedad catalana".

También sostiene que "el posicionamiento claramente mayoritario de la sociedad catalana ha sido claro e inequívoco" tras el 1-O y después de cinco años de los que aseguran que se ha derivado una situación de bloqueo, tras la pandemia, con una guerra en Ucrania y la actual crisis social y económica.

"Entre el 70 y el 80% de la sociedad se ha posicionado, ayer y hoy y de distintas formas, contra la represión y a favor de una salida democrática", defiende el manifiesto, que también apuesta por la construcción de un marco democrático de resolución del conflicto.

FERNÀNDEZ, FORCADELL Y GELI

En su intervención, David Fernàndez ha afirmado que esta iniciativa quiere ir más allá del apoyo de estas 90 entidades y que hablará "con los que piensan que la amnistía y la autodeterminación no son una solución", excepto con la extrema derecha, y ha defendido que esta propuesta requiere autonomía gubernamental y de los partidos políticos, y ha celebrado que se haya respetado esta exigencia.

Por su parte, Forcadell ha explicado que el objetivo de esta plataforma es visibilizar el amplio apoyo que cree que tienen la amnistía y la autodeterminación en la sociedad catalana y traducirlo "en una herramienta de transformación y resolución democrática" del conflicto.

La exconsellera socialista Marina Geli, que ahora está en Junts y también forma parte del grupo promotor de la plataforma, ha reivindicado el acto como el "punto de partida" del próximo 1-O y ha destacado que quieren lograr el máximo apoyo de la sociedad catalana.

Además, la presidenta de la Cámara catalana, Mònica Roca, ha asegurado que se debe ser críticos con las cosas que no se han hecho bien: "La más clara es la división interna y la discrepancia", y ha pedido no normalizar la situación de presunto espionaje a independentistas y trabajar por la autodeterminación, pero no para pedirla, porque considera que debería estar garantizada por ley.

ENCARGO DE ARAGONÈS

Este grupo fue un encargo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para crear un espacio que reflejara el consenso que él ve en la sociedad catalana a favor de la amnistía y la autodeterminación de cara a la negociación con el Gobierno central en la mesa de diálogo.

El presidente les trasladó la propuesta en una reunión en verano pero le respondieron que tenía que ser un grupo autónomo y sin dependencias partidistas ni gubernamentales, y Aragonès lo aceptó.

El grupo promotor, formado por 33 personas de varios ámbitos y sensibilidades como el exdiputado de la CUP David Fernández, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Marina Geli, se presentó públicamente el 1 de abril y explicó que su trabajo finalizaría el 1 de octubre de este año, coincidiendo con el quinto aniversario del referéndum, cuando presentarán un informe final y se disolverá.