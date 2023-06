Los partidos políticos renuevan a sus portavoces económicos del Congreso aprovechando las elecciones

Algunas voces como María Muñoz, Ferran Bel, Pablo Echenique o Rubén Manso no estarán presentes en la próxima legislatura

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los partidos políticos van a renovar a buena parte de sus portavoces económicos del Congreso aprovechando las elecciones generales del próximo 23 de julio y algunos de los protagonistas de las negociaciones económicas de la legislatura recién terminada ya no tendrán escaño en la Cámara.

A falta de conocer las mayorías resultantes de las elecciones, lo que es seguro es que las comisiones de Presupuestos, Asuntos Económicos y Hacienda encontrarán muchas caras nuevas en formaciones estatales como PP, PSOE, Vox y Sumar. Y es que, son muchos los diputados portavoces en algunas de estas comisiones que no se presentarán a las elecciones generales o que parten de posiciones con pocas probabilidades de obtener escaño.

De entrada, hay partidos que no se van a presentar, como Ciudadanos, con lo que ya no estarán en ninguna comisión Edmundo Bal, María Muñoz o Carmen Martínez Granados, todos portavoces económicos del partido. Otros como Ferran Bel, principal negociador del PDeCAT, ha dejado la política, y tampoco se escucharán las intervenciones de Ana Oramas, de Coalición Canaria; Joan Baldoví, de Compromís; ni Mariona Illamola, de Junts, que no repiten en listas.

RENOVACIÓN EN EL PP CON JUAN BRAVO DE FICHAJE

En lo que respecta al PP, todo apunta a una fuerte renovación en lo que al equipo económico de la Cámara Baja se refiere. No obstante, algunas voces y caras conocidas, como es el caso de Jaime de Olano, coordinador del área económica de los 'populares', previsiblemente repetirá en la próxima Legislatura en las filas azules, ya que parte de número dos de Lugo y tiene muchas posibilidades de seguir.

Quien también podría continuar dando voz a los intereses económicos del PP es Miguel Ángel Panigua, que va de número dos por Palencia. Un nombre que sale en todas las quinielas para defender los intereses económicos del PP en el Congreso es Juan Bravo, número 1 del PP por Sevilla, no será la primera vez que ejerce de portavoz de Economía o Hacienda en el Congreso, ya que lo hizo entre 2016 y 2018.

Por su parte, el papel del 'popular' y también portavoz económico, Juan Luis Pedreño, queda en el aire, ya que va de número cuatro al Congreso por Murcia. En una situación parecida a la de Pedreño se encuentran Celso Delgado, presidente de la comisión de Asuntos Económicos, que va en el número tres al Congreso por Ourense; y Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente y expresidenta de la CNMV, y Gabriel Elorriaga, portavoz de Hacienda, que figuran como 20 y 21 en la lista de Madrid.

Quien seguro que no repetirá será Mario Garcés, que ha protagonizado numerosos debates económicos en el Hemiciclo con, entre otros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Tampoco va en listas uno de los portavoces en la Comisión de Asuntos Económicos, Miguel Ángel Castellón, que se pasa al Senado, lo mismo que Agustín Almodóbar, hasta ahora portavoz de Turismo. Deja el Congreso Víctor Píriz, otro de los portavoces económicos del PP.

LÍNEA CONTINUISTA EN EL PSOE

Quien ha optado por una línea continuista y sin muchos cambios es el PSOE, que mantendrá a buena parte de sus portavoces en las comisiones de Asuntos Económicos, Hacienda y Presupuestos. De hecho, la principal voz económica de los socialistas en el Congreso, Pedro Casares, tiene prácticamente asegurada su presencia en la próxima Legislatura al ir de número uno en Cantabria.

En puestos de salida con escaño garantizado están Patricia Blanquer, número dos por Alicante y que iba a presidir la Comisión del Pacto de Toledo; Montse Mínguez, número uno del PSC por Lleida y firme defensora de las posiciones económicas del Grupo Socialista; Begoña Nasarre, portavoz de Asuntos Económicos que va de número uno por Huesca; y José Luis Aceves, portavoz de Hacienda y cabeza de lista por Segovia.

No estarán en cambio Antonio Hurtado, que se fue de candidato a la Alcaldía de Córdoba y dejó en su haber varias intervenciones en defensa de las cuentas de pago básicas en la Comisión de Asuntos Económicos. Tampoco repite Guillermo Meijón, portavoz de Presupuestos; mientras que Esther Padilla Ruiz, también portavoz de Presupuestos como Montse Mínguez, quedará en el aire, al ser la número tres por Toledo.

VOX PRESCINDE DE MANSO Y MANTIENE A CAÑIZARES Y A ESPINOSA

Del lado de Vox habrá que ver lo que depara la nueva Legislatura, ya que si bien no se espera una renovación tan pronunciada como en el PP, ya se ha conocido que el que fuera inspector del Banco de España y una de las voces fuertes económicas en el partido, Rubén Manso, ya no concurrirá con la formación de Santiago Abascal.

Aún así, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, continuará dirigiendo el discurso económico del partido en el Congreso al concurrir como tres por Madrid. También estará otra de las principales portavoces económicas del grupo, Inés Cañizares, que va de número dos por Toledo.

Asimismo, Rodrigo Jiménez, el primero de Vox por Segovia, continuará defendiendo las posiciones económicas y fiscales de la formación, tal como ha hecho en la última Legislatura, donde ha mantenido constantes cruces de intervenciones con diputados de la bancada socialista y de Unidas Podemos.

SUMAR CONTARÁ CON GUIJARRO, PERO NO CON ECHENIQUE

Ya por último falta por conocer el equipo económico que se conformará en el entorno de Sumar, el nuevo partido de Yolanda Díaz. Entre las posibles caras nuevas está Carlos Martín, economista y director del gabinete económico de CCOO que va de número seis en las listas de Sumar por Madrid.

La formación de la líder gallega también contará en sus files con Txema Guijarro, portavoz en las comisiones de Asuntos Económicos y de Hacienda de Unidas Podemos y que ostenta el número uno de Alicante en la coalición de Compromís y Sumar en la Comunidad Valenciana.

También pueden repetir otras voces 'moradas' que en reiteradas ocasiones han estado en debates económicos. Tal es el caso de Pilar Garrido, portavoz de vivienda de Unidas Podemos, presidenta de la Comisión de Presupuestos y número uno de Sumar en Guipuzcoa; y Aina Vidal, número uno de los Comunes por Barcelona.

Eso sí, el Congreso pierde a Pablo Echenique, que ejercía de portavoz de los 'morados' en la Cámara Baja, especialmente en debates económicos, y que ha sido excluido de las listas de Sumar.