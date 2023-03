Seis partidos quieren que Rajoy vuelva al Congreso para rendir cuentas en la comisión sobre las 'cloacas' de Interior

ERC pide también a Feijóo, Casado y Aznar, mientras que el PSOE se queda en Cospedal

Seis formaciones --Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP-- quieren que el expresidente del Congreso Mariano Rajoy vuelva al Congreso para rendir cuentas sobre las llamadas 'cloacas' del Ministerio del Interior y la llamada 'policía patriótica' a la que se vincula con tramas como la 'Kitchen' o la 'Operación Cataluña'.

Rajoy ya acudió a la Cámara en 2021 a la comisión que investigó el entramado urdido para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción, pero el grueso de los grupos representados en la comisión quieren volver a interrogarle.

Sin embargo, el PSOE no es partidario de citar a Rajoy en esta segunda vuelta, aunque sí ha incluido en sus propuestas hacer nuevos interrogatorios a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Además de a estos últimos, ERC reclama que la comisión cite también al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; a sus antecesores Pablo Casado y José María Aznar y a los exministros 'populares' Cristóbal Montoro, Luis de Guindos y José Ignacio Zoido.

Asimismo, los de Gabriel Rufián consideran necesaria la comparecencia del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Y SEGUNDA VUELTA PARA VILLAREJO

También vuelve a repetirse el nombre del excomisario Villarejo en todos los listados presentados por los grupos, salvo el del PSOE y la CUP. El policía jubilado, cuya presencia vuelven a reclamar el grueso de los grupos, es uno de los dos únicos comparecientes que plantea el PNV, que completa su lista con el presidente de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, al que también quieren interrogar el grueso de las formaciones independentistas.

Estos partidos catalanes quieren citar también a dirigentes independentistas supuestamente afectados por las maniobras de la llamada 'policía patriótica', como el presidente de ERC y condenado en la causa del procés, Oriol Junqueras; el expresidente Artur Mas y el exalcalde de Barcelona y aspirante a la reelección por Junts, Xavier Trias.

La comisión se reunirá este jueves para aprobar, a puerta cerrada, su plan de trabajo y las primeras comparecencias, que se prevé que arranquen la tercera semana de abril, ya en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

