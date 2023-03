Seis partidos quieren que Rajoy vuelva al Congreso para rendir cuentas en la investigación sobre las 'cloacas'

ERC pide también a Feijóo, Casado y Aznar, mientras que el PSOE se queda en Cospedal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Seis formaciones --Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP-- quieren que el expresidente del Congreso Mariano Rajoy vuelva al Congreso para rendir cuentas sobre las llamadas 'cloacas' del Estado y la policía patriótica a la que se vincula con tramas como la 'Kitchen' o la 'Operación Cataluña'.

Rajoy ya acudió a la Cámara en 2021 a la comisión que investigó el entramado urdido para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción, pero el grueso de los grupos representados en la comisión quieren volver a interrogarle.

Sin embargo, el PSOE no es partidario de citar a Rajoy en esta segunda vuelta, aunque sí ha incluido en sus propuestas hacer nuevos interrogatorios a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Además de a estos últimos, ERC reclama que la comisión cite también al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; a sus antecesores Pablo Casado y José María Aznar y a los exministros 'populares' Cristóbal Montoro, Luis de Guindos y José Ignacio Zoido.El PDeCAT añade a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, durante este miércoles se ha producido conversaciones entre el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios para intentar consensuar una lista de comparecientes, pero finalmente no ha sido posible ni un acuerdo entre los dos miembros del Gobierno de coalición, entre otras cosas por la inclusión del nombre de Rajoy.

PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Finalmente, cada grupo ha presentado su propia lista y el grupo confederal ha metido al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias como "víctima de las cloacas". Además, los 'morados' recuperan parte de los comparecientes que ya propusieron sin éxito en investigaciones anteriores como el empresario Mauricio Casals y representantes de los medios de comunicación como Antonio García Ferreras, entre otros.

Asimismo, Unidas Podemos ve oportuno que comparezca también el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para que dé cuenta de los mensajes que se cruzó con Francisco Martínez. También solicita su presencia ERC.

Por otra parte, los de Gabriel Rufián creen pertinente sentar en la comisión al exministro y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, así como al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, igual que la CUP.

También vuelve a repetirse el nombre del excomisario Villarejo en todos los listados presentados por los grupos, salvo el del PSOE y la CUP. El policía jubilado, cuya presencia vuelven a reclamar el grueso de los grupos, es uno de los dos únicos comparecientes que plantea el PNV, que completa su lista con el presidente de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, al que también quieren interrogar el PSOE y el grueso de las formaciones independentistas.

JUNQUERAS, ARTUR MÁS, TRÍAS Y SANDRO ROSELL

Estos partidos catalanes quieren citar también a dirigentes independentistas supuestamente afectados por las maniobras de la llamada 'policía patriótica', como el presidente de ERC y condenado en la causa del procés, Oriol Junqueras; el expresidente Artur Mas y el exalcalde de Barcelona y aspirante a la reelección por Junts, Xavier Trias.

ERC y Junts proponen que acuda al Congreso el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y los exconvergentes incluyen también al exconseller de Economía Jaume Giró.

La mayoría de partidos, incluido el PSOE, coincide en reclamar de nuevo el testimonio de los demás responsables policiales que ya pasaron por el Congreso en el marco investigaciones anteriores vinculados con la conocida como 'policía patriótica'.

Para investigar los asuntos relacionados más concretamente con la 'operación Cataluña', se solicita la comparecencia de entre otros, Celestino Barroso (policía agregado en la Embajada española en Andorra), Pedro Esteban (Policía Nacional, fue responsable de información en Barcelona), Bonifacio Díaz Sevillano (Agregado de Interior en Andorra entre 2012 y 2013) y el comandante de la Guardia Civil Basilio Luis Sánchez.

TODOS LOS PRESIDENTES DEL GOBIERNO

Por su parte, la CUP es partidaria de citar a todos los presidentes del Gobierno desde Felipe González; todos los ministros del Interior y Defensa desde 1982; los secretarios de Estado de Seguridad desde 1986, los directores de la Policía desde 1991; sus homólogos de la Guardia Civil desde 2011 hasta la recién dimitida María Gámez; y los responsables del Centro Nacional de Inteligencia desde 2001.

Según han informado a Europa Press fuentes de la formación naranja, Ciudadanos ha rehusado registrar plan de trabajo y posibles comparecientes pues considera esta comisión una "herramienta electoral" que el PSOE quiere utilizar contra el PP y con la que pretende satisfacer las demandas de sus socios independentistas.

La comisión se reunirá este jueves para aprobar, a puerta cerrada, su plan de trabajo y las primeras comparecencias, que se prevé que arranquen la tercera semana de abril, ya en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.