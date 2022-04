Los partidos vascos apelan a la "prudencia" y la "responsabilidad" tras la eliminación del uso obligatorio de mascarilla

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

Los parlamentarios vascos han apelado a la "prudencia" y a la "responsabilidad" individual, tras la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla, para luchar contra la pandemia, aunque el grupo PP+Cs ha lamentado que se haya dado "una especie de desconcierto" en el ámbito laboral. Asimismo, los grupos de la oposición han apelado a reforzar la sanidad.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido así al fin del uso obligatorio de la mascarilla en interiores, producido esta semana, y a las excepciones establecidas.

En este sentido, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha reconocido que tras la eliminación de la obligatoriedad a todos "nos está costando acostumbrarnos a la nueva normalidad". Tras señalar que habrá que confiar en que se trata de un paso que hay que dar dentro de la "nueva normalidad", ha incidido en que se lleva tantos meses de situación excepcional que se ha "interiorizado" ya el uso del cubrebocas.

A su juicio, se trata así de "un paso más" que se debía dar, aunque ha apostado por "apelar a la prudencia, responsabilidad personal y sentido común".

Respecto al uso de la mascarilla en el Parlamento, ha señalado que la Mesa de la Cámara vasca decidirá el próximo martes en base a la evaluación de riesgos, por lo que ha defendido que el "desconcierto es una palabra a sacar de la ecuación en este caso". Por último, ha apostado por "tomar medidas" en lo que afecta a la covid persistente y a las secuelas psicológicas "en menores y adolescentes".

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena se ha mostrado favorable a poner fin al "uso generalizado" de mascarilla y también a las "excepcionalidades" que se han determinado. A su entender, todavía no hay "una pedagogia suficientemente clara de en qué momentos hay que usarla" y ha apelado al "sentido común".

En todo caso, ha considerado que ahora hay que "ir a un cambio de estrategia" que se "acomode" a la nueva situación, esté dirigida a "reforzar" la protección de los más vulnerables y en la que también se aborde la situación de las personas con covid persistente.

Asimismo, ha insistido en que es preciso abordar situaciones que han aflorado en pandemia como la salud mental, que Gobierno Vasco ha sido "muy resistente a abordar", y ha apelado a acometer "el reseteo que necesita Osakidetza para preparla para los nuevos tiempos".

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha reconocido que toda la ciudadanía tenía ganas de eliminar la obligatoriedad y ha defendido que es el "momento es adecuado" por los datos de vacunación y número de personas hospitalizadas.

No obstante, ha realizado también un llamamiento a "la lógica y prudencia", y ha incidido en que aunque se ha eliminado la obligatoriedad "no se ha prohibido llevarla" y ha recordado que hay ámbitos en los que aún se debe utilizar. En lo que afecta al ámbito educativo, ha defendido que los padres y madres de alumnos tienen que llevar a cabo un "papel pedagógico" para que aquellos alumnos que lleven mascarilla no sean "motivo de burla".

Además, ha rechazado que exista "descontrol" en el ámbito laboral y ha advertido que "la casuística es diferente en cada empresa y no se puede establecer en un real decreto para todos por igual". "Durante toda la pandemia hemos visto a determinados grupos diciendo que todo está mal. No hay que tratar a los ciudadanos como menores de edad", ha zanjado.

REFUERZO

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha defendido que hay que "disfrutar de la recuperación de la libertad", que da no tener que usar la mascarilla, "con cautela" y respetar aquellos espacios donde se mantiene la obligatoriedad.

Hernández ha recordado, no obstante, que se sigue "en una pandemia", pese a que la tasa de vacunación es "importante" y los "números hospitalarios son diferentes" que al principio de la pandemia. Asimismo, ha incidido en que hay "personas vulnerables a las que hay que tener en cuenta".

El representante de Elkarrekin ha remarcado que la pandemia ha demostrado que hay que "reforzar muchísimo la sanidad pública", lo que "choca con discursos" del PP que apelan a bajar impuestos y, "a la vez", reforzar la Atención Primaria.

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha afirmado que "algún día se tiene que acabar la obligatoriedad de las mascarillas" y ha considerado que, "a partir de ahora, las cosas serán distintas".

No obstante, ha reconocido que le llama la atención que se viva "una especie de desconcierto", generado a su juicio por el Ministerio de Sanidad, y ha criticado que la cogobernanza con las Comunidades "ha pasado a ser cogobernanza con las empresas, locales y comercios", lo que ha generado "incertidumbre".

Asimismo, ha incidido en que la mascarilla es algo importante, pero "lo más importante es reformar y reforzar la atención primaria y la atención e investigación en la covid persistente".