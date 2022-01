Partidos vascos apuestan por reforzar la Atención Primaria y analizar más allá del debate sobre restricciones

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

Los partidos vascos han coincidido en defender que, más allá del debate sobre el mantenimiento o no de las restricciones para frenar los contagios de covid-19, se debe hacer una reflexión a largo plazo y trabajar en el impulso de medidas como el refuerzo de la Atención Primaria. No obstante, mientras PNV y PSE-EE han valorado los pasos dados por el Gobierno hasta ahora, los grupos de la oposición han criticado la situación actual del sistema de salud.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado así el impacto de la sexta ola de la pandemia de la covid-19 y la posibilidad de que las restricciones se suavicen próximamente.

En este sentido, el representante del PNV Aitor Urrutia ha recordado que las últimas medidas impuestas en Euskadi por el LABI tienen como fecha límite el 28 de enero, por lo que dependerá de los expertos determinar si se deben mantener o no, ya que "aunque parece que hay un cambio de tendencia, los ingresos hospitalarios son altos".

Por otro lado, ha reconocido que ha habido en los dos últimos años "carencias y cambios de criterio", y ha apostado por reforzar la atención primaria, aunque "no se parte de cero". Asimismo, ha considerado que en vez de estar en "la pelea del día a día" se debe hacer una "reflexión a largo plazo".

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha señalado que, más allá del debate sobre mantener o no las actuales restricciones frente a la pandemia, se debería empezar a "poner el foco en otras situaciones" y dejar de "entretenernos en otras discusiones" y no ver "la foto real" para, a partir de ella, poder hacer "previsiones y planificaciones".

Asimismo, ha advertido de que la "falta de coherencia" en las medidas genera "falta de credibilidad" y ha destacado que existen otras actuaciones para combatir los contagios que "no han dicho por qué no se han adoptado". En este sentido, ha cuestionado por qué no se ha "reforzado" la Atención Primaria o por qué las unidades de epidemiología "se han convertido en unidades administrativas" para el seguimiento de la covid, y ha defendido la necesidad de efectuar "cambios estructurales importantes" en el sistema de salud.

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha señalado que se da en las últimas jornadas un "descenso paulatino" de los contagios, aunque ha realizado una llamada a la "prudencia". Además, ha considerado necesario "tener paciencia", ya que se vive un "reto" a nivel planetario.

Tras sostener que la pandemia no ha llevado a cabo "un proceso lineal" en cada ola, ha subrayado la respuesta ciudadana en Euskadi a la vacunación. En este sentido, ha reconocido la necesidad de "reforzar la atención primaria" y ha valorado la puesta en marcha de una oferta pública de empleo.

"MÁS A CIEGAS"

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha lamentado que el cambio de protocolos realizado al verse el sistema sanitario "desbordado" ha provocado que se vaya "un poco más a ciegas que antes" ya que algunos indicadores ahora "no son eficaces". Por ello, ha afirmado que, "más allá de debates concretos o coyunturales" sobre las restricciones en cada momento, se debería "prestar más atención" a las medidas a medio y largo plazo.

En este sentido, ha subrayado que la sanidad tiene "carencias" que los trabajadores venían denunciando ya antes de la pandemia y necesita "más recursos humanos", pero también "más recursos económicos" para poder permitir efectuar la vacunación y el seguimiento de la pandemia sin que se "reste capacidad al sistema sanitario ordinario".

Por último, la parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha afirmado que son los técnicos quienes deberían decidir si se mantienen las restricciones y ha denunciado que el LABI técnico fue disuelto. Asimismo, ha incidido en que Euskadi ha tenido las medidas mas restrictivas del Estado "a la vez que estaba a la cabeza en número de contagios".

Por otro lado, ha criticado el cambio de criterio del Gobierno Vasco durante los dos últimos años respecto al uso de la mascarilla, el pasaporte covid o los protocolos en los colegios, donde "la responsabilidad se ha traslado a los padres y a la comunidad educativa". Además, ha apostado por acelerar la vacunación y analizar "por qué no ha funcionado" la red de rastreo.