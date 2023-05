Los partidos vascos, salvo Bildu, apoyan un texto para acabar con los "agravios" y "ofensas" a las víctimas de ETA

VITORIA, 4 (EUROPA PRESS)

Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo EH Bildu, han aprobado una enmienda que insta a las administraciones públicas a garantizar las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo y de vulneraciones de derechos humanos, "eliminando los agravios sufridos y los que pudieran provocárseles", así como adoptando medidas "que eviten su ofensa, humillación y revictimización".

Este emplazamiento genérico a las instituciones se recoge en una enmienda acordada por el PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, y debatida en el pleno que celebra este jueves la Cámara vasca, que ha recibido el apoyo de PP+Cs y el Grupo Mixto-Vox, mientras que EH Bildu ha votado en contra.

La iniciativa original que ha propiciado el debate había sido presentada por el PNV y el PSE-EE, y se centraba en la polémica suscitada por las webs del Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya) y de otros municipios --la mayoría gobernados por EH Bildu--, en las que en un apartado sobre convivencia aparecían tanto víctimas de ETA como miembros de la desaparecida banda.

En estos espacios, elaborados por la sociedad Aranzadi por encargo de los ayuntamientos, se incluía a miembros de ETA, al considerar los autores de los listados que también habían padecido vulneraciones de derechos humanos. No obstante, tras la polémica surgida, estos espacios fueron finalmente retirados de las webs municipales.

JUSTICIA Y REPARACIÓN

A través de la enmienda acordada por el PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, el Parlamento se reafirma en la necesidad de "garantizar las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación debidas a las víctimas del terrorismo y de vulneraciones dederechos humanos, eliminando los agravios sufridos y los que pudieran provocárseles, así como adoptando las medidas que eviten suofensa, humillación y revictimización".

A su vez, la Cámara se compromete a reforzar su compromiso con laconstrucción de "una memoria inclusiva, crítica, ética y democrática, basada en el reconocimiento de la injusticia del terrorismo y de las vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política, como base fundamental sobre la que cimentar nuestra convivencia". El Parlamento también valora el papel de todas las instituciones y entidades locales "como espacios apropiadospara ello".

En otro apartado de la enmienda, se insta al Gobierno Vasco a continuar con el desarrollo y cumplimiento de las medidas contempladas en la 'línea de acción l' del 'Plan Udaberri 2024', que toma en consideración un documento aprobado por unanimidad en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo, y denominado 'Pasos a dar en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo'.

Además, la iniciativa aprobada este jueves por la Cámara insta a "todos los agentes institucionales y sociales" a que "todaslas herramientas e iniciativas relacionadas con víctimas y memoria respondan a los criterios establecidos por los organismosinternacionales de derechos humanos, así como a las pautas establecidas por el Instituto Gogora entre las que se encuentran las de no excluir, no legitimar, y no diluir".

En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha mostrado su comprensión del "dolor" que ha generado a las víctimas del terrorismo "la incorporación, en espacios públicos de memoria, de victimarios junto a los nombres de asesinados". Además, ha advertido de que su partido "no va a pasar por alto ningún intento de blanquear ni a ETA ni a ningún otro grupo terrorista".

"Claro que en este país hemos sufrido terrorismo de distintos signos. Todas las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen los mismos derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por supuesto que la memoria debe ser inclusiva", ha afirmado. No obstante, Iturrate ha precisado que "cada realidad debe contar con su espacio, su contextualización y su valoración crítica desde una perspectiva de ética democrática".

En este sentido, ha afirmado que "un asesinato, un secuestro, una agresión premeditada, no son equiparables a que los presos cumplan condena alejados de sus casas, por mucho que consideremos que se trata de una política penitenciaria equivocada o nefasta".

Desde las filas del PSE-EE, Miren Gallastegui ha manifestado que el hecho de que haya webs corporativas de documentación memorística "que recogen en el mismo lugar" a víctimas del terrorismo y terroristas, constituye "un paso atrás muy importante en las políticas de defensa de las víctimas".

"No vamos a permitir de ninguna manera que de los espacios institucionales de nuestro país, desde nuestros ayuntamientos o desde cualquier otra institución, gobierne quien la gobierne, se abone la teoría del conflicto político o la teoría de la existencia de dos bandos enfrentados, o que se pretenda ni la más mínima justificación de la banda terrorista ETA y de sus asesinos", ha subrayado.

Gallastegui ha reprochado a EH Bildu que siga sin reconocer que el daño causado por ETA "fue injusto", lo que supone "un déficit democrático muy importante".

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi ha considerado que el hecho de que en un mismo listado aparezcan personas asesinadas por ETA y miembros de la desaparecida banda "revictimiza" a los damnificados por el terrorismo.

No obstante, ha dado por hecho que esto no se ha llevado a cabo de forma "intencionada", sino que ha sido producto de "un error a la hora de presentar el contenido de la web".

El fallo --según ha dicho-- se ha debido a que "la existencia de un buscador general en el que, si no se señalaba la categoría específica, que va desde víctimas de violaciones de derechos humanos a personas que han padecido sufrimiento derivados de la violencia de motivación política, aparecía una relación de nombres sin distinción, lo cual podía ser interpretado como una equiparación".

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha calificado de "injusto e intolerable" lo ocurrido con estas webs, dado que ha supuesto una "humillación" para las víctimas del terrorismo.

Además, ha denunciado que lo que ha pasado no es fruto de un "error", ya que fueron "actuaciones deliberadas". "Txapote es tan víctima como Hitler; no es víctima, es responsable de la catástrofe, de la brutalidad, del crimen", ha añadido.

La única parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que "a nadie puede sorprender que Bildu haya aprovechado la ocasión que se le ha presentado y que, con la inestimable colaboración de la sociedad Aranzadi para reforzar su relato de conflicto político vasco con víctimas de un lado y de otro". "A nadie sorprende que el monstruo haya hecho justo lo que todos sabíamos que iba a hacer", ha afirmado.

Por parte de EH Bildu, Julen Arzuaga ha destacado que los listados fueron elaborados a partir del trabajo realizado tras "horas de encuentros en las mesas locales de convivencia y tras recabar el consenso el acuerdo de los partidos, que fueron puntual y minuciosamente informados, y que incluso posaron junto al material presentado".

"INTERÉS POLÍTICO"

"Ahora resulta que Aranzadi equipara, no distingue, no categoriza o categoriza pero a la vez equipara. ¿Cómo es esto posible? Pues sencillamente, porque no es cierto lo que ustedes están queriendo decir", ha afirmado, tras lo que ha atribuido el debate surgido en torno a este tema a "una campaña y una polémica construida desde un interés puramente político".

Arzuaga ha lamentado los "daños colaterales" que esta "mentira" ha causado tanto a las víctimas de ETA, a las que se ha provocado "agravio y dolor", como a "las víctimas del Estado", que "de un día a otro" han "desaparecido" de estos espacios de reconocimiento.