Partidos vascos, satisfechos con la ampliación de los plazos de la reforma educativa para lograr "un buen acuerdo"

E-Podemos cree que en la prolongación de los plazos "probablemente" hayan tenido "mucho que ver los pronunciamientos públicos de PSE"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han considerado lógico la ampliación de los plazos de la reforma educativa en Euskadi y han confiado en que se pueda alcanzar un "buen acuerdo".

En un debate en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado la decisión del Parlamento Vasco de prolongar los plazos de alegaciones al documento base de la futura ley educativa vasca hasta el próximo 4 de marzo.

En este sentido, la parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha subrayado que el objetivo prioritario es aprobar una ley que dé respuesta a "los retos de futuro del sistema educativo".

Según ha detallado, los planteamientos deben pasar por partir de la base de la esencialidad de la escuela pública y la igualdad de oportunidades, apostar por el euskera y un tercer idioma y por un principio de inclusividad.

"Somos flexibles en la tramitación del documento de bases y ya se ha aprobado una ampliación porque los plazos no pueden condicionar un buen acuerdo. Necesitamos ese buen acuerdo con el mayor consenso posible para que la ley tenga perdurabilidad y sea buena ley para una generación", ha afirmado, para añadir que el problema "no es el tiempo sino la voluntad".

Desde EH Bildu, el parlamentario Iker Casanova ha defendido que no había problema alguno en la ampliación de los plazos, ya que "el tiempo no debe ser un factor determinante y esperar algunas semanas más no trastoca los planes".

"El reto que tenemos es construir el modelo del siglo XXI. Por la importancia de lo tratado estamos además ante un procedimiento legislativo inédito. Se ha creado primero una ponencia parlamentaria en la que se ha escuchado a partidos y agentes sociales, luego se ha hecho un dictamen que se enriquecerá con aportaciones y luego se elaborará una ley, por lo que es un procedimiento absolutamente garantista", ha concretado.

"CALADO SOCIAL"

Por su parte, el parlamentario de PSE-EE Alberto Alonso ha defendido que se está ante una ley "con un calado social muy importante, de las más importantes de la legislatura, y que lleva una tramitación modélica".

"Por la cuestión de ser una ley tan importante todos los grupos nos los tomamos muy en serio y, por eso, pretendemos alargar el tiempo. Las leyes vienen para quedarse, ésta es una cuestión estructural y es una buena noticia que todos estemos de acuerdo en darnos más tiempo", ha resaltado.

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto también ha considerado "bienvenido el consenso respecto a la ampliación del plazo", aunque ha advertido que hace dos semanas su formación lo planteó en la ponencia y el resto de grupos se negaron. "El que finalmente se haya aceptado probablemente tenga mucho que ver con los pronunciamientos públicos del PSE", ha sostenido.

Por otro lado, ha manifestado que el sistema educativo vasco tiene "retos muy importantes a los que hacer frente" y ha incidido en que "supone una anomalía con respecto al resto del Estado y la UE" que la educación publica represente "un escaso 50%". "Ha habido un desmantelamiento de la educación pública progresivo", ha denunciado.

"BORRADOR PACTADO"

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha considerado normal la "ampliación" de plazo, así como que el PSE se muestre "preocupado", ya que se está ante un "borrador pactado entre PNV y EH Bildu".

A su juicio, en la ponencia se han podido ver numerosas comparecencias, pero ha alertado que en el borrador se han recogido una "parte pequeña" de ellas, "la parte de la música que mejor le suena a PNV y EH Bildu".

Por último, ha afirmado que "hay elementos que no son de integración y convivencia y ha recordado que en Euskadi existen dos idiomas oficiales por los que ambos deben ser los vertebradores de la educación.