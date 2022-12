¿Pasarán la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín la Navidad juntos? Pablo Urdangarín, ¡ni confirma ni desmiente!

MADRID, 23 (CHANCE)

Fechas complicadas para la Infanta Cristina, puesto que afronta su primera Navidad desde que se separó de Iñaki Urdangarín. Una separación motivada por la deslealtad del vitoriano con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia, con la que fue pillado disfrutando de un romántico paseo por la playa de Bidart en enero de 2022, precipitando así su ruptura con la hermana del Rey Felipe VI después de casi un cuarto de siglo de amor.

Un affaire que, presuntamente, habría empezado en septiembre de 2021, aunque Urdangarín habría 'compaginado' ambas relaciones y hace justo un año - cuando ya había sido fotografiado cenando a solas con Ainhoa en Vitoria - celebraba las Navidades con Doña Cristina y sus cuatro hijos, protagonizando una preciosa estampa familiar en la nieve que, en principio, no volverá a repetirse.

Decimos en principio porque, demostrando que Juan, Pablo, Miguel e Irene son lo más importante para ella, la hija del Rey Juan Carlos no dudó en desplazarse hasta Bidart este verano, protagonizando un comentadísimo reencuentro con Urdangarín en el que se mostraron cercanos y cómodos, como si nada hubiese ocurrido y el ex jugador de balonmano no hubiese recheho su vida sentimental con Ainhoa.

Por tanto, hay quien no descarta que esta Navidad Doña Cristina viaje de Ginebra a Vitoria para celebrar estas fechas tan especiales con sus hijos, su exmarido y la familia Urdangarín, con la que sigue teniendo una relación muy estrecha.

Una posibilidad sobre la que le hemos preguntado a Pablo Urdangarín que, muy serio, ha dejado en el aire dónde cenarán esta Nochebuena; ¿Será en el Palacio de la Zarzuela con su madre, sus hermanos y su abuela la Reina Sofía? ¿O la pasarán en Vitoria con su padre y la familia Urdangarín? ¿Se verán sus padres en algún momento durante estas fechas o, por el contrario, Doña Cristina prefiere no ver a su exmarido, con el que todavía no ha llegado a un acuerdo de divorcio?

Preguntas que, por el momento, no tienen respuesta ya que Pablo prefiere guardar silencio, intentando que los planes navideños de los Urdangarín Borbón sigan siendo, como hasta ahora, secretos.