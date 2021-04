Pastora Soler, como loca por subirse de nuevo al escenario

MADRID, 29 (CHANCE)

"En este momento, por todo lo que hemos pasado hemos encontrado muchas cosas nuevas de nuestro interior, tengo muchas ganas de subirme al escenario de nuevo" así nos recibía Pastora Soler que ha presentado hoy su concierto en el Teatro Real de Madrid el próximo 9 de mayo.

Pastora Soler habla sin pelos en la lengua de la decisión de Rocío Carrasco: "Es una historia tremenda, a la vista está. Yo no me quiero meter, no me quiero aventurar a opinar, simplemente opino como madre, cuando escuchas un relato así y eres madre empatizas mucho. Empatizas de una manera especial como madre y como mujer. Yo en estos días le he mandado un mensaje personal a ella, sobre todo ese acto de valentía". Sobre todas las mujeres que han contado su versión después de la de Rocío, Pastora comenta: "Yo afortunadamente siempre he sido muy de no aguantar, como dice mi madre, hay que aguantar mucho y yo digo, no hay que aguantar nada".

Si tiene que hacer un balance de lo peor del pasado 2020, Pastora lo tiene claro: "La pérdida de mi padre, para mí ha sido lo peor. Aunque él lleva mucho tiempo con una enfermedad quizás lo único bueno que me ha permitido que me ha permitido estar cerca de él en sus últimos momentos que a lo mejor por este trabajo siempre uno estaba viajando, he podido estar con él y he podido estar mucho con mi familia, he podido dedicarme a Vega, que al poquito me iba a trabajar. He estado con mi niña y disfrutando esa etapa de bebé que dura tan poquito, disfrutando mucho de la familia".

Feliz como mamá de dos niñas, Pastora no piensa en un nuevo embarazo: "Yo ya cierro el chiringuito, encantada con tener dos niñas y ya está". En cuanto a cómo es compaginar la música con su vida familiar, la cantante comenta: "Siempre tienes el apoyo de mucha gente, mi madre ahora sí que está, ella estaba muy volcada con mi padre y ahora puede estar mucho con las niñas, tengo una persona que es de mi plena confianza que me ayuda, pero será difícil. Mi marido se dedica a esto también, cuando nos vamos tenemos que dejar todo muy encajado, no es lo mismo dejar a una que a dos y tan pequeñas. Vega ayer cumplió 15 meses".

Pastora también le manda un mensaje a Blas Cantó antes del festival de Eurovisión: "Desde el primer momento tiene todo mi apoyo y siempre le he dicho que el secreto de esto es disfrutar, disfrutar de esos tres minutos que son tuyos para toda la vida, te lo van a poner siempre ahí y lo tienes que disfrutar, si lo disfruta él, también lo disfruta la gente".