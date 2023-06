Pastora Soler, su espontánea reacción al enterarse de que Shakira y Alejandro Sanz podrían ser pareja

MADRID, 19 (CHANCE)

¿Están Shakira y Alejandro Sanz empezando una incipiente relación? Así se rumorea en Latinoamérica, donde dan por hecho que la amistad que mantienen desde hace años -y de la que han hecho gala colaborando en sus canciones 'Tortura' y 'Te lo agradezco pero no'- habría dado paso a un romance secreto del que la cantante colombiana nos habría dejado alguna pista en su nueva canción, de la que se ha filtrado parte del contenido.

"Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Anda sola y te busqué"; o "Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo" son algunas de las frases en las que la prensa latina y los seguidores de Shakira han querido ver un guiño al cantante de 'Corazón partío', con el que se especula incluso que ya habría iniciado una convivencia.

Una historia de amor que de ser cierta -ya que por el momento no hay pruebas de que sean más que amigos- sería sin duda una de las noticias bombas del año y a la que Pastora Soler, que tiene muy buena relación con Alejandro Sanz, ha reaccionado con sorpresa y espontaneidad, confesando que le "encantaría" que la colombiana y el madrileño estuviesen juntos. "Sería la bomba" ha reconocido con una sonrisa a su llegada al concierto que Bizarrap ha ofrecido en Sevilla este domingo.

Además, la sevillana se ha pronunciado sobre el delicado bache de salud mental que atraviesa el cantante de 'Corazón partío', aplaudiendo que haya visibilizado que "los artistas somos humanos". "Es muy importante mostrar esa humanidad, y en un momento dado decir que estás pasando un mal momento yo creo que es lo más normal del mundo y ayuda muchísimo a mucha gente que se siente identificado". "Estuve viéndolo el sábado pasado en Córdoba y está espectacular, la gira es para no perdérsela" ha añadido, dejando claro que el cansancio y tristeza de los que Alejandro habló recientemente no han afectado en nada a su arte sobre los escenarios.