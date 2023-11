Pastora Soler sorprende en los Grammy Latinos anunciando su retirada de los escenarios

MADRID, 17 (CHANCE)

Sorpresa mayúscula la que nos llevamos este jueves cuando, en plena alfombra roja de los Grammy Latinos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Pastora Soler anunciaba una noticia totalmente inesperada: su retirada de los escenarios.

Pero que no cunda el pánico, ya que como ha aclarado, se trata solo de un parón temporal. "Llevo 3 años ininterrumpidos girando, el año que viene cumplo 30 años en la música y me voy a tomar un respirito y no voy a hacer gira" ha explicado, revelando que detrás de esta decisión está su objetivo de preparar "como merece" sus 3 décadas en el mundo de la música.

"El año que viene Dios dirá, pero es una pausa. No me retiro para nada" ha añadido, reconociendo que está "más fuerte que nunca" pero necesita "una pausa para todo lo que viene después que es muy bonito". "Con ganas de preparar algo potente con esa celebración" desvela.

Además, y tras el bache que atravesó hace unos años al retirarse temporalmente al sufrir un episodio de pánico escénico, Pastora ha asegurado que en esta ocasión no tiene nada que ver con ello, aunque no oculta que después de tres años sin parar necesita un descanso: "Después de la pandemia hemos salida de gira, no ha habido pausa, hemos solapado gira con disco y a veces con las fuerzas de cada uno. Necesito una pausa, son cosa pasajeras que son normales en nuestra profesión y toda si la gente se cree estoy fuerte y bien pero si, voy a dejar un poquito este año".