'Patria' (HBO) lidera las nominaciones a los Premios MiM Series 2019-2020

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

'Patria', la producción de HBO basada en el libro homónimo de Fernando Aramburu, lidera las nominaciones a la VIII Edición de los Premios MiM Series, correspondiente a la temporada 2019-2020.

Así lo ha dado a conocer la entidad de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores audiovisuales, DAMA, que impulsa estos galardones para reconocer la creación televisiva española.

La ficción creada por Aitor Gabilondo, con cinco nominaciones, parte como gran favorita, seguida de 'Hache' (Netflix), 'La Unidad' y 'Vida perfecta', ambas de Movistar+, con cuatro candidaturas cada una.

Al Premio MiM a Mejor Guión optan Verónica Fernández, Antonio Mercero, Carlos López y Almudena Ocaña por 'Hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; Julián de Tavira, María Jaén, Amaya Muruzabal, Curro Royo por 'Hernán' (Dopamine, Onza Entertainment) - Amazon Prime Video; Michel Gaztambide y Alejandro Hernández con la colaboración de Mariano Barroso, inspirada en una idea original de Abel García Roure por 'La línea invisible' (Movistar+, Sentido Films, Corte y Confección de Películas) - Movistar+.

A este mismo galardón aspiran Aitor Gabilondo por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España; y Leticia Dolera y Manuel Burque por 'Vida Perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+.

Respecto al Premio MiM a Mejor Dirección, los nominados son Dani de la Torre por 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+, Óscar Pedraza, Félix Viscarret por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España; Jorge Dorado por 'The Head' (HBO Asia, Hulu, The Mediapro Studio) - Orange TV; Víctor García León, Borja Cobeaga y Javier Cámara por 'Vamos Juan' (100 balas - The Mediapro Studio, Warner Media) - TNT; y Javier Ambrossi y Javier Calvo por 'Veneno' (Atresmedia Studios, Suma Latina) - Atresplayer Premium y Antena 3.

Sobre el Premio MiM a Mejor Actor de Comedia, los candidatos son Antonio Pagudo por 'Benidorm' (Atresmedia, Plano a Plano) - Atresplayer Premium; Enric Auquer por 'Vida Perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+; Fernando Tejero por 'La que se avecina' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco; Miguel Ángel Tirado por 'El último show' (El último show aie) - Aragón TV; y Raúl Fernández por 'El pueblo' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco .

Asimismo, los aspirantes a lograr el Premio MiM a Mejor Actor de Drama son Daniel Grao por 'Hit' (RTVE, Grupo Ganga) - TVE; Luis Zahera por 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+; Javier Rey por 'hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; Juan Echanove por 'Desaparecidos' (Mediaset España, Plano a Plano) - Amazon Prime Video; Unax Ugalde por 'La valla' (Atresmedia, Good Mood Productions) - Antena 3.

A alzarse con el Premio MiM a Mejor Actriz de Comedia aspiran Aixa Villagrán por 'Vida Perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+; Diana Gómez por 'Valeria' (Netflix, Plano a Plano) - Netflix; María Pujalte por 'Vamos Juan' (100 balas - The Mediapro Studio, Warner Media) - TNT; Paz Padilla por 'La que se avecina' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco; y Saida Benzal por 'Por h o por b' (HBO Europe, Globomedia, Lacoproductora) - HBO.

Las candidatas al Premio MiM a Mejor Actriz de Drama son Adriana Ugarte por 'Hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; Ane Gabarain por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España; Belén Rueda por 'Madres: amor y vida' (Mediaset España, Alea Media ) - Telecinco; Nathalie Poza por 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+; y Elena Irureta por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España.

En relación con el Premio Dama a Mejor Serie Diaria, los nominados son la novena temporada de 'Amar es para siempre' (Atresmedia, Diagonal TV) - Antena 3; la duodécima temporada de 'El secreto de puente viejo' (Atresmedia, Boomerang TV) - Antena 3; la segunda temporada de 'Mercado central' (RTVE, Diagonal TV) - TVE; y la quinta temporada de 'Servir y proteger' (RTVE, Plano a Plano) - TVE.

'Días de Navidad' (Netflix, Filmax) - Netflix; 'Hernán' (Dopamine, Onza Entertainment) - Amazon Prime Video; 'Inés del alma mía' (RTVE, Boomerang TV, Chilevisión) - TVE; 'La línea invisible' (Movistar+, Sentido Films, Corte y Confección de Películas) - Movistar+; y 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España son las candidatas al Premio Dama a Mejor Miniserie.

Las aspirantes al Premio Dama a Mejor Serie de Comedia son la temporada dos de 'Gente hablando' (Atresmedia TV, Set Magic Audiovisual) - Atresplayer Premium; la primera de 'El pueblo' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco; la primera entrega de 'El vecino' (Netflix, Zeta Audiovisual) - Netflix; la primera temporada de 'Vamos Juan' (100 balas - The Mediapro Studio, Warner Media) - TNT; y la primera entrega de 'Vida perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+-

Finalmente, las candidatas al Premio Dama a Mejor Serie de Drama son la primera temporada de 'Desaparecidos' (Mediaset España, Plano a Plano) - Amazon Prime Video; 'Hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; 'Hit' (RTVE, Grupo Ganga) - TVE; 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+; 'Veneno' (Atresmedia Studios, Suma Latina) - Atresplayer Premium y Antena 3.