Patricia Cerezo, íntima amiga de Genoveva Casanova, se pronuncia sobre sus imágenes con Federico de Dinamarca

MADRID, 8 (CHANCE)

No se habla de otra cosa desde la tarde de este martes, cuando comenzó a correr como la pólvora la exclusiva que hoy publica en su portada la revista 'Lecturas': el Príncipe Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, sorprendidos juntos en Madrid disfrutando de un día de turismo por la capital que, según la publicación, terminó en la casa que la mexicana tiene al lado del parque del Retiro.

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, indignada, ha puesto tierra de por medio y ha abandonado la capital antes de desmentir tanto en conversación con numerosos medios de comunicación como a través de un comunicado en sus redes sociales, que le una algo más que una amistad con el heredero a la corona danesa, al que conoce desde hace años y con el que niega rotundamente cualquier tipo de relación de tipo romántica.

Apoyando incondicionalmente a Genoveva una de sus mejores amigas, Patricia Cerezo, que horas después de salir a la luz el encuentro de la mexicana con Federico de Dinamarca ha asistido a los premios Yo Dona al Poder Femenino y se ha pronunciado sobre este tema: "No tengo ni idea. Ella ha hecho algún comunicado y yo no tengo nada que contar" ha expresado discreta.

"Hablo con mis amigas, no de mis amigas, y yo entiendo perfectamente que me preguntéis pero vosotros me entendéis a mí. No tengo nada que contarte, de verdad" ha zanjado, dejando claro que no piensa decir nada sobre la amistad que Genoveva mantiene con el príncipe danés.

Leal a la socialité, Patricia ha evitado revelar cómo se encuentra con toda esta polémica -que se produce tres meses de sufrir una embolia pulmonar que a punto estuvo de costarle la vida- y ha preferido no decir cómo se ha tomado los rumores de relación con Federico. "Ya sé que es violento, pero no voy a seguir hablando. Ella es mi amiga y ya está. Yo no confirmo ni desmiento, si digo una cosa será un titular y si no otra" se ha justificado, dejando en el aire si Genoveva está feliz y si le gusta la pareja que hace con el príncipe de Dinamarca: "Ella es feliz y guapa, pero me lo dices todo tú siempre".