Patricia Donoso abandona 'Supervivientes' tras setenta y dos horas en el concurso

MADRID, 6 (CHANCE)

Apenas hace un par de días comenzaba la nueva edición del reality en Honduras con el casting de diecisiete concursantes listos para vivir la experiencia. Después del primer directo el pasado jueves dos de marzo, nadie se esperaba que uno de los participantes abandonara durante la primera semana.

Hoy, tan solo tres días después de que diera comienzo la edición, Patricia Donoso expresaba su deseo de volver a España. Durante el programa, Ion Aramendi, en varias ocasiones, le animaba a que se pensara la decisión durante los próximos días aunque parecía que nadie le haría cambiar de opinión.

Por eso le pillaba desprevenida la conexión en videollamada con Charles, que le recordaba lo fuerte que debería que sentirse y lo mucho que le apoyaban sus familiares y amigos. Patricia Donoso no podía evitar emocionarse al escucharle, aunque ninguna de sus palabras consiguió convencerle.

Con las palabras "Tengo que ser a lo que siento y si yo regreso, sé que voy a hundir al grupo entero" confirmaba su abandono del reality. Explicaba que no está siendo ella misma y que aunque se siente cómoda con sus compañeros, no podía aguantar más en el concurso. Se convertía, por tanto, en una de las concursantes que menos tiempo pasaba en Supervivientes, por detrás de Rasel, que no llegó a pisar la playa de Honduras, y Oriana Marzoli, cuatro días después de comenzar el concurso.