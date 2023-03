Patricia Donoso abandona voluntariamente 'Supervivientes 2023'

MADRID, 10 (CHANCE)

Después de intentar abandonar durante varias ocasiones, Patricia Donoso decidía este jueves formalmente poner punto y final a su aventura en Honduras. Una oportunidad que muchos querrían tener y que ella ha tirado por la boda al no verse capacitada para seguir adelante en esta experiencia tan extrema... pero que haya abandonado, ya lo sabemos, sin embargo lo que más llamó la atención fueron sus palabras de despedida con Jorge Javier Vázquez.

"No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología" explicaba Donoso, sin llegar a convencer al presentador que le pedía que no abandonase el concurso porque la mayoría de participantes de ediciones pasadas que lo habían hecho, se habían arrepentido.

Lo que más llamó la atención del testimonio de Patricia fueron las palabras que tuvo refiriéndose a una posible distancia entre ella y Jorge a raíz de esta decisión: "Quizás lo que más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy" a lo que Jorge respondía: "Sabes que eso probablemente se va a producir".

¿A qué se refieren? De todos es sabido que cuando un participante de reality rompe el contrato firmado con la productora y con el programa de televisión tiene unas consecuencias... en este caso, Patricia hace referencia al posible 'castigo' que se le impondría a su llegada a España: alejarla completamente de Jorge Javier Vázquez, es decir, de los programas que él presenta como penalización a su falta de compromiso.

No es la primera concursante a la que le pasa factura su paso por Honduras, de hecho las Azúcar Moreno saben muy bien lo que significa estar 'vetadas' en Telecinco, ya que durante un tiempo desaparecieron de la pantalla debido a su abandono en 'Supervivientes' premeditado.

Aún así, la despedida entre Jorge y Patricia ha sido igualmente histórica, ya que el presentador le decía cosas como "entre las cejas a los Frida Khalo y el bigote a lo Cantinflas, es un buen mix. No me prives de ver a la mujer barbuda cada jueves" o "cada vez que te dan un plano sales tan horrorosa que a mí me da la vida" que ella se tomó a bien debido a esa relación tan especial que ambos siempre han demostrado en pantalla.