Patricia Donoso arremete contra Gloria Camila y Ana María Aldón

MADRID, 20 (CHANCE)

Patricia Donoso ha vuelto estas últimas semanas a nuestras vidas para comentar la actualidad informativa, pero sobre todo hacerse 'amiga' de Ana María Aldón, tal y como pudimos ver hace unos fines de semana en 'Fiesta'. Este jueves pudimos ver a la abogada en el stand en honor a San Miguel de Allende, México, en Fitur 2023 y hablamos con ella de toda la polémica que salpica a la familia de José Ortega Cano.

Muy sincera, Patricia nos ha desvelado que el torero le ha puesto una demanda: "me ha demandado" pero que "se lo han desestimado" y explica que "si Trebolle, su abogado, cuando lo conté no esperé a que me avisasen busqué en los juzgados donde estaba, me la desestimaron y me quedé tan ancha la puede volver a poner, otra si quiere, cuanto más me demande más publicidad para mí".

Lejos de guardar silencio continúa lanzando indirectas sobre el diestro: "no sé si va a poner trajes de flamencas que a veces le pega más en los museos... ¿es que poner trajes de flamenca en los museos es malo?" y nos asegura que su enfado viene porque "me molesta que me nieguen, estaba acojonado por lo que podía contar" y nos aseguraba que "yo fui el detonante de que se separara de Ana María Aldón".

En cuanto a que Ortega esté pensando en demandar también a su exmujer, Patricia se posiciona al lado de Ana María: "a ver un abogado que le manda a la cárcel y deja que vaya yo le despediría, lo van a desestimar, que esté tranquila, tampoco es santo de mi devoción, pero que no se preocupe". A pesar de haber enterrado el hacha de guerra con la diseñadora, Patricia no la quiere "como amiga porque yo le creo a él, le regalé un anillo de la paz y se filtró si no lo quieres, devuélvemelo".

Además, ha tirado por tierra su labor como diseñadora de moda: "no puede vivir del diseño, diseña fatal, no he visto vestido más feos hay que tener cojones para ponérselo" y asegura que entiende que Gloria Camila no se quisiera poner esos vestidos: "ni yo tampoco, ni el 90 por ciento de las personas, si se va a diseñar a Japón, a lo mejor".

Patricia además ha desvelado que Ortega "estaba enamorado de verdad" y que Ana María "quería irse, ella no es clara, siempre está insinuando y dejando caer le lo del maltrato y una mala vida y no dice no", por eso cree que debería "ser más tajante con esos temas que son más delicados yo que los he vivido y mi ex me ha apuntado con una pistola en el estómago, ella es muy ambigua y no dice nada".

Las declaraciones de Patricia no acababan ahí... también nos mostraba su opinión acerca de Gloria Camila, asegurando que Ortega está dominado por su hija y por la persona de confianza de la familia: "él está dominado por su hija y por su abogado" ya que Marina fue ésta quien se encontraba con él el día que le dijo a ella que finalmente no lanzase el comunicado: "ese día en la casa la única que estaba era Marina".