Patricia Donoso, así ha sido su reencuentro con Jorge Javier Vázquez tras su polémico abandono de 'Supervivientes'

La exconcursante reaparició brevemente en el plató de 'Supervivientes' para rendir cuentas tras su abandono tras solo una semana en Honduras: "Me avergüenza"

MADRID, 17 (CHANCE)

A pesar de que muchos auguraban que Patricia Donoso no volvería a pisar Mediaset tras su polémico abandono de 'Supervivientes' después de tan solo una semana en el reality, la socialité ha protagonizado parte de la gala de este jueves con un emotivo reencuentro con Jorge Javier Vázquez. Entera y convencida de que tomó la decisión adecuada al tirar la toalla tan pronto, ha reaparecido en el plató y ha confesado que sintió que estaba "timando" a los que tantas esperanzas tenían de que se convirtiese en la concursante estrella de esta edición.

Una reaparición que ha durado tan solo unos minutos, en la que Patricia no recibió ni siquiera un aplauso por parte del público, y en el que el presentador le recriminó que no se "diese tiempo" para intentar aclimatarse a la aventura: "No creo que hayas sido una timadora o que hayas ido a engañar, pero no te has dado tiempo. Te has visto fuera de lugar, como ridícula. Hasta cierto punto no te creíte su película y no te diste tiempo" le ha dicho, dejando claro que tiene claro "hasta donde puede llegar con cada concursante" después de ser acusado de tener favoritismo por la 'duquesa de Alba' colombiana.

Un reproche al que Patricia ha respondido confesando que "la cabeza me jugó una mala pasada. Entré en una espiral mientras todo el mundo intentaba ayudarme. Llegó un momento en el que vi que era un lastre para la organización, que no estaba haciendo televisión. Era una carga. Creí que estaba timando al programa al estar ahí con un caché X por algo que no estaba haciendo. Creí que podía y me sentía Superwoman pero descubrí que no era así. Pensé que era más honesta si pedía abandonar el concurso.Yo no soy una buena concursante para 'Supervivientes' y eso me avergüenza, y lo siento porque es un reality maravilloso".

Un alegato tras el que Jorge, aplaudiendo su sinceridad, la ha despedido con un emocionado abrazo asegurando que cree que "podría haber dado muy buenos momentos" al reality y que le daba mucha pena que no hubiese podido sobreponerse a las circunstancias que la llevaron a abandonar.

Un reencuentro tras el que Patricia ha 'declarado su amor' por el presentador a través de dos mensajes publicados en sus redes sociales. "Siempre estaremos juntos, te amo" ha confesado en el primero con una fotografía de sus manos tocándose antes de publicar otra de ambos abrazados a la que ha acompañado con "no hacen falta palabras. En ti muero yo".

El domingo conoceremos quién es el sustituto de Patricia en 'Supervivientes', aunque todo apunta a que se trata de la hija de Edmundo Arrocet, Gabriela, que promete convertirse en el azote de Las Campos en Honduras.