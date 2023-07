Patricia Donoso le envía un mensaje a Jorge Javier Vázquez

MADRID, 1 (CHANCE)

Desde que Patricia Donoso abandonase 'Supervivientes 2023' no la hemos vuelto a ver en los platós de televisión, pero lo cierto es que está muy activa en sus redes sociales. De hecho, hace unas semanas avisaba que se estaban gestionando cositas por las que podríamos verla de nuevo en la esfera mediática.

Europa Press ha podido hablar con ella en el Orgullo de Madrid y lo cierto es que nos ha sacado de dudas... la colaboradora de televisión nos ha desvelado que ha pasado por una mala etapa, de la que está saliendo adelante gracias al apoyo incondicional de su marido.

Patricia nos confesaba que Charles "ha estado conmigo todo el tiempo, me ha puesto se ha apoltronado en el sofá conmigo porque te he dicho que lo he pasado muy mal". No encontraba la felicidad en su día a día y perdió las ganas de hacer planes fuera de casa: "Estaba viviendo en la torre más alta de Nueva York, miraba a Central Park y no tenía ganas de salir, de nada".

Si hay algo que caracterizó todas las apariciones públicas de Patricia es la complicidad que tenía con Jorge Javier Vázquez, el que también permanece apartado del foco mediático debido a su baja médica.

Patricia se siente muy identificada con él porque ella ha estado "muy triste. He tenido una depresión importante y bueno..." y por eso está "apoyando a Jorge Javier también, que estamos ahí al teléfono siempre". Tanto es así que no dudó en mandarle un mensaje cargado de cariño: "Un gran presentador, un gran amigo para mí y un gran apoyo para mí pero estamos en contacto siempre".