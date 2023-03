Patricia Guasp garantiza su continuidad al frente de Ciudadanos independientemente de los resultados de mayo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha confirmado este miércoles que continuará como líder de los 'naranjas' independientemente de si consigue o no representación en Islas Baleares, donde compite por la Presidencia, en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Guasp tomó las riendas de Ciudadanos a mediados de enero, tras la Asamblea Extraordinaria con la que culminó el proceso de refundación puesto en marcha tras el batacazo en las elecciones andaluzas de junio de 2022 para intentar insuflar aire al partido. Uno de los cambios de más calado aprobado en el marco de la refundación fue un modelo bicéfalo para la dirección de los 'naranjas'. Guasp lidera la pata política y el secretario general, Adrián Vázquez, la orgánica.

"Yo seguiré de portavoz política hasta que haya primarias, como está establecido en los estatutos", ha garantizado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde no obstante no se ha puesto en el escenario de que Ciudadanos no consiga un asiento en el Parlamento balear.

NO CONTEMPLA PERDER EL ESCAÑO EN BALEARES

"Creo que es una comunidad autónoma donde tiene que estar Ciudadanos porque allí tenemos al peor PP y al peor PSOE, con un Unidas Podemos fuerte y una ERC maquillada de 'mallorquinidad' pero nacionalista, excluyente y soberanista que está llevando a Baleares a retroceder", ha explicado.

Durante su intervención, Guasp ha pasado de puntillas sobre la grave situación que atraviesa Ciudadanos, que en las elecciones de mayo se juega su supervivencia. De esta manera, ha rehusado dedicar tiempo a los problemas internos de los 'naranjas' que "no interesan a nadie" y ha apostado por "mirar al futuro". Sí ha garantizado que ella y el resto de dirigentes 'naranjas' van a trabajar por afianzar el "centro liberal" en España y ha loado la figura del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, del que ha dicho que es un "gran referente".

Sí ha hecho alusión al transfuguismo, habida cuenta del trasvase de cargos de Ciudadanos al PP de los últimos meses. Guasp ha indicado que "todo el mundo es libre de irse donde crea", pero ha advertido de que los tránsfugas han de dejar sus actas y de que, de no hacerlo, estarían incurriendo en una forma de corrupción. Asimismo, ha afeado irse de un partido que "lucha contra la corrupción" a otro "donde la corrupción campa por sus venas".

CRÍTICAS AL BIPARTIDISMO

En el evento, Guasp ha arremetido contra PP y PSOE, subrayando que no son la respuesta a los problemas que aquejan a España. "Ninguno se atreve a poner encima de la mesa los problemas reales de este sistema quebrado y defiende la libertad y la igualdad, capaz de hacer frente a los nacionalismos y los extremismos", ha insistido.

Para Guasp, el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez es el "peor" que ha tenido España: una "izquierda rancia" apoyada en "independentistas y filoetarras". Pero no cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "represente un cambio ilusionante".

Por último, ha informado de que no acudirá presencialmente a seguir la moción de censura impulsada por Vox con el economista Ramón Tamames como candidato, que se debate y vota la próxima semana, porque "no tiene ningún interés". Ciudadanos cree la moción "inútil" y ya avanzó que votará en contra. "Sólo favorece a Sánchez", ha rematado.