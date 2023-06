Patricia Noarbe, prometida de Marcos Llorente, nos desvela detalles de su boda

MADRID, 21 (CHANCE)

Este 2023 no solo será un año súper especial para Tamara Falcó e Íñigo Onieva, también para muchos rostros conocidos que han dado el paso de pasar por el altar, como Marcos Llorente y su prometida Patricia Noarbe. Los dos tortolitos aprovecharán la temporada veraniega para darse el 'Sí, quiero' y Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el jugador de fútbol para que nos comente cómo lleva los preparativos

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la prometida del futbolista y nos ha desvelado algunos detalles de su boda a tan solo unos días del enlace: "Me caso prácticamente mañana porque ya es una cuenta atrás, no queda nada, pasa todo volando y está ya todo listo".

Los dos tortolitos han "organizado una boda de tres días, o sea que va a ser un fin de semana súper bonito con nuestra gente. Va a ser una boda muy íntima, con nuestras personas especiales y teníamos muy claro que nos queríamos casar al lado del mar y en un sitio especial para nosotros así que, bueno, ya veréis donde es, pero es un sitio muy especial".

Y es que, tal y como nos cuenta Patricia, ambos querían que el sitio "representase un poco que nosotros decimos la palabra 'heaven' que es el cielo, el paraíso y es como nos sentimos cuando estamos juntos así que va todo un poco en esa línea. Con muchas ganas de disfrutar y pasar unos días muy bonitos él y yo y con nuestra gente".

La empresaria nos aseguraba que tiene muchas ganas de compartir su felicidad con sus familiares y amigos que no se perderán como sellan su amor: "Al final nosotros dentro del fútbol hemos conocido a personas súper especiales que son muy amigos así que van a estar acompañándonos en el gran día y tengo muchas ganas de ver a todo el mundo con sus looks, con todo, verles disfrutar con todo lo que hemos preparado este año y luego celebrar la historia de amor".

En cuanto a si es casualidad que su boda sea una semana antes que la de Marco Asensio y Sandra Garal, quienes también se dan el 'sí, quiero' en Mallorca, Patricia nos confiesa que "Sandra y Marco son súper amigos nuestros" y que "me apetece muchísimo ir a su boda, bueno, Marcos no podrá ir porque ya tendrá que ir a entrenar, pero yo voy a estar ahí la primera porque nosotros nos vamos unos días de luna de miel y a la vuelta estaré en su boda que me apetece muchísimo. Es una pareja maravillosa y a Sandra la quiero un montón".

Paddy nos desvelaba que el futbolista es una persona "súper detallista y yo creo que los dos somos detallistas, nos cuidamos mucho, nos preparamos muchas sorpresas" por lo que ahí puede estar la clave de su amor. Eso sí, no cabe dduda de que "estamos más enamorados que nunca y eso es difícil, hoy día parece difícil mantener eso y es cuidar la relación y mantener esos detalles y esas sorpresas que también lo hacen súper bonito".

Sobre sus deseos de construir una familia junto a Marcos, nos confesaba que ambos están "alineados porque es algo en lo que tienes que estar conectado con tu pareja y siempre nos hemos visto en el mismo momento", pero parece que vamos a tener que esperar ya que "hasta ahora no hemos querido ninguno de los dos y por ahora tampoco queremos tener hijos, en este momento quiero decir".

