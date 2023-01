Patricia Pardo se deshace en halagos hablando de Ana Rosa Quintana

MADRID, 20 (CHANCE)

El pasado jueves la productora Unicorn tuvo un encuentro con los medios para celebrar, por todo lo alto, la mayoría de edad de 'El programa de Ana Rosa'. Un emotivo encuentro donde los presentadores de este espacio se reunieron con periodistas para festejar el éxito indiscutible de su programa.

Europa Press pudo hablar con Patricia Pardo y nos confesaba que está muy orgullosa "de formar parte de este programa" y no dudaba en definir a Ana Rosa como una profesional "exigente, pero muy templada, que es lo que más me gusta de ella. Yo soy un poquito más vehemente o demasiado apasionada a veces, y ella pues es muy calmada, nunca la he escuchado en 18 años ni una bronca, ni un mal gesto, ni un grito y al final pues, oye, todos somos humanos y podemos tener un mal día".

En cuanto a la vuelta de Ana Rosa, Patricia nos desvelaba que "está en una etapa muy tranquila" ya que "ha venido muy enérgica, pero mucho más positiva que antes". La periodista también nos comentaba cómo fue el recibimiento que le hicieron cuando se incorporó tras su lucha contra el cáncer: "el momento más especial no se vio en la tele que es cuando ella llega a las 7:10 de la mañana más o menos, claro nos avisan de que va a subir, nosotros estamos allí esperando detrás de la puerta, ella llega por primera vez desde el 2 de noviembre. Para nosotros eso fue muy bonito, muy impactante, como muy emocionante. La aplaudimos, ella llegó con su secretaria, con el chófer que habitualmente la acompaña, pero fue muy bonito y muy intenso para todos".

Sobre su vida personal, Patricia nos asegura que está "muy, muy, muy tranquila y muy feliz". Tras la revolución que causó conocer que mantenía una relación con Christian Gálvez, la periodista nos asegura que disfruta más que nunca de esta etapa.

Eso sí, "como fue una filtración" Patricia tuvo que "avisar a mucha gente que no lo sabía. No lo sabía nadie porque era lo que era" y Ana Rosa fue "si no la primera, la segunda persona a la que se lo dije y muy bien. De esta manera, es más que evidente la confianza que las dos profesionales de comunicación mantienen.