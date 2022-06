Patricia Pardo, nuevo reconocimiento profesional y ¿nueva dedicatoria a Christian Gálvez?: "Estoy muy feliz"

La presentadora ha recibido el galardón de La Alcazaba, en Ávila, por su aplaudida labor al frente de 'El programa de Ana Rosa'

En el mejor momento de su vida. Así podríamos definir la etapa que está viviendo actualmente Patricia Pardo, ya que a su felicidad al lado de Christian Gálvez, con quien mantiene una afianzada relación que prefieren mantener al margen del foco mediático, se unen los reconocimientos que está recibiendo por su labor al frente de 'El programa de Ana Rosa', donde ha conquistado al público con su profesionalidad, su simpatía y su sinceridad.

Días después de recibir la Antena de Plata en un emotivo acto en Alcalá de Henares, la presentadora ha recogido en Ávila el Galardón de La Alcazaba en la categoría de televisión. Muy emocionada, Patricia dio un breve discurso en el que, además de acordarse de Ana Rosa Quintana - una figura clave en su carrera - y de su familia, también hizo un guiño a su novio, al que prefirió no nombrar directamente: "Tengo un lema personal que me representa y es 'pasiño a pasiño, faise o camino'" desveló, utilizando para hablar de su carrera profesional la misma frase que utilizó el pasado mes de febrero para confirmar su relación con Christian Gálvez.

Sin más mención a su pareja, Patricia sí quiso tener unas palabras de agradecimiento a las personas que "en algún momento me han cogido de la mano y me han ayudado a dar esos pasos tan complicados en este camino". Uno de ellos, Joaquín Prat, que como ha revelado con una sonrisa, no dudó en echarle un capote en su debut en televisión hace 20 años: "Soy miope y descubrimos en directo que era incapaz de leer el cue, pero por suerte, al chaval no se le da mal y salvó el momento". "Los compañeros lo son todo para mí" ha confesado, descubriendo que si algo ha aprendido en estos años es que "para comunicar hay que hacerlo desde dentro, desde la entraña, desde el corazón y siempre con autenticidad".

Y, después de una bonita dedicatoria a las cinco mujeres pilares de su vida - su madre, su hermana, su abuela Aurora y sus hijas Aurora y Sofía - un emotivo recuerdo para "la mejor presentadora de este país, Ana Rosa Quintana, con la que tengo la enorme suerte de llevar 12 años trabajando a su lado". "Ana, esto también va para ti. Espero celebrar muy pronto con ella esta victoria y la victoria que seguro va a conseguir muy pronto en esa dura batalla que está librando" ha añadido emocionada.

"Estoy muy contenta, orgullosa y abrumada con tanto cariño" nos ha contado tras el acto, reconociendo que recibe los premios como mejor comunicadora con "cierto pudor" porque, insiste, "la mejor presentadora es sin lugar a dudas mi jefa, Ana Rosa Quintana. Somos su familia y únicamente le estamos guardando el sitio y lo hacemos de corazón.".

Acerca de cómo avanza la recuperación de la 'reina de las mañanas', Patricia desvela que "la ha visto hace muy poquito y la he visto muy bien, con mucha fuerza, muy enérgica, muy guapa y con ganas de volver". "Creo que volverá en septiembre y estamos deseando" señala.

Sin entrar en detalles sobre su relación con Christian Gálvez, que dura ya 5 meses - aunque se desconoce la fecha en la que se enamoraron - la presentadora reconoce que está "muy feliz" con el comunicador y, aunque entiende que le preguntemos por su vida privada, afirma tajante que "no hablo de eso". "Estoy muy feliz, de verdad" insiste.

¿Disfrutarán de alguna escapada romántica en su primer verano juntos? Sin nombrarlo directamente Patricia nos cuenta que sí y adelanta que espera "descansar y desconectar" con Christian: "Espero por lo menor ir a mi tierra, Galicia, estar tranquila con la familia y poder disfrutar las vacaciones".

