Patricia Steisy habla de sus propósitos de este año

MADRID, 6 (CHANCE)

Steisy es un animal televisivo de esos que son necesarios en pantalla. Lo cierto es que hace ya muchos años que conocimos a la extronista de 'MYHYV' y desde entonces nos enamoró. Su verdad y la naturalidad con la que trataba todos los temas en los platós nos conquistó desde el minuto uno y ahora, sus fans desean verla colaborando para disfrutar de su personalidad.

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con Patricia Steisy y nos ha hablado de Rocío Carrasco y de su historia de maltrato: "Lo único que puedo decir es que una maltratada reconoce a otra maltratada, nada más". Sobre la relación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco: "Yo tengo una opinión y me encantaría darla en un programa de televisión".

Le extraña la veracidad de la noticia sobre el embarazo de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio: "Me extraña porque no he visto que ella haya subido nada a sus historias". Opina sobre la deslealtad de Fabio pero asegura que eso es cosa del pasado y que está todo perdonado: "Es verdad que hemos escuchado que él le ha sido desleal en alguna ocasión. Está totalmente perdonado, yo creo que se respeta y bueno, si está embarazada aleluya y bienvenido sea".

Patricia Steisy pide ser concursante de la nueva edición de secret story: "Me encantaría, me encantaría estar en secret story como concursante". También aceptaría ser colaboradora en el reality de telecinco: "Ahora imposible, me encantaría como colaboradora, please. Me lo he currado mogollón. Me encantaría". Para ella, lo necesario para estar en la televisión es: "Hacer reír, hacer llorar, discutir y juntarte".

Asegura que ha mejorado como personaje público y que actualmente sería mucho mejor en televisión por no sentir que su trabajo está en riesgo cada vez que diese su opinión: "Creo que antes tenía un fallo, que era que como había venido de mujeres y hombres, no era hija de, novia de, siempre tienes esa cosita de Patri, regula porque tu no eres hija de ".

Patricia Steisy también nos ha hablado de su rivalidad con Oriana Marzoli: "Al final es verdad que hemos entrado en una guerra absurda las dos, por tonterías, porque solo ha sido por tonterías". La extronista de mujeres y hombres y viceversa quiere ser ejemplo para sus seguidores y por eso ha ofrecido una tregua a la actriz: "Que es una tontería estar las dos en nuestro canal insultándonos la una a la otra con cosas físicas, que nos está viendo muchísima gente y no somos ejemplo de nada!".

Para la joven, sus propósitos de 2022 se centran en el tema económico: "Pagar a hacienda". Recuerda su pasado y la situación económica tan dura que vivió hace años, lo que le anima a procurarse un futuro mejor: "He sido muy pobre, me gusta mucho vivir bien porque yo creo que la gente que hemos vivido en la mierda tenemos esa cosita de que no nos vuelva a pasar".

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de su relación con Pablo Pisa: "Otro año más con pablo, que lo conozco. Es verdad que, después de tres años, la relación está súper consolidada. Todos mis proyectos de futuro son con él y muy felices".

Recuerda el distanciamiento que vivió con su madre tras participar en el reality solos: "Lo pasamos muy mal cuando salí de solito tuvimos una discusión. Muchas cosas llevan a la otra, nos distanciamos". Tuvieron problemas de entendimiento hasta que su hermana intercedió y ayudó con la reconciliación: "Era como que ella vivía una realidad y yo vivía otra completamente diferente. Eso hacía que hablásemos como chino, como otro idioma". Eso sí, para Patricia Steisy, lo más importante es la familia: "La familia es la familia y luego te paras a pensar y dices ¿qué es más importante: tener razón o ser feliz?. Lo que más le llena es la familia, por encima de la televisión y las redes sociales: "Mediando un pelín y bajando un poco tu orgullo, al final haces lo más importante del mundo que es juntarte con tu madre, que, por ejemplo, me he dado cuenta que era lo único que me traía de cabeza. Ni móvil, ni redes sociales, ni dinero, ni programas".