El patrimonio de fondos ASG en España ascendió un 14,6% hasta marzo, con 10.550 millones, según Vdos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El patrimonio de fondos de inversión bajo criterios ASG (ambientales, sociales o de buena gobernanza) ascendió a 10.550 millones de euros en el primer trimestre, un 14,66% más que en los tres últimos meses de 2020, según datos de la consultora Vdos.

Si bien se ha registrado una subida en el patrimonio de este tipo de fondos, cabe apuntar que a cierre del primer trimestre de 2021 estos solo suponían 3,58% del total, frente a un 96,42% que no son ASG.

Los bancos son los que más destacan por cuota de mercado en este tipo de vehículos, con un 91,37%, seguidos por los grupos independientes, con el 3,85%, y las sociedades cooperativas de crédito, con el 3,44%, mientras que las aseguradoras solo concentran el 0,03%.

En cuanto al tipo de activo, predominan los mixtos, seguidos por los de renta variable y los de renta fija. Por gestora, destaca el crecimiento de BBVA Asset Management, que a registrado un avance de 265 millones de euros, seguida de CaixaBank AM y Gescooperativo, con 227 y 215 millones, respectivamente.

No obstante, las principales gestoras por número de fondos ASG son JP Morgan AM, BNP Paribas AM y Nordea Investment Funds, mientras que a la cola se sitúan Erste AM, NN Investment Partners, Santander AM, Flossbach von Storch Invest, Picket AM y Credit Suisse AM.

Entre las nacionales, destaca Santander AM, con ocho vehículos de este tipo, seguida de Bankia Fondos, con 6, y BBVA AM y Sabadell AM, con cuatro cada una, mientras que Bankoa Gestión, Rentamarkets IM y Gesalcala solo cuentan con dos.

El fondo CaixaBank Selección Futuro Sostenible es el fondo que mayor crecimiento ha registrado este trimestre, con casi 190 millones, seguido de BBVA Futuro Sostenible ISR y Rural Sostenible Moderado, con 165 y casi 123 millones, respectivamente.