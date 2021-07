El patrimonio de fondos de inversión y sicav aumentó un 10,18% en el primer semestre, según Vdos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El patrimonio de fondos de inversión y sicav aumentó un 10,18% en el primer semestre de 2021 y se sitúa en 340.000 millones de euros desde los 308.583 de principios de año, de los que 310.000 se corresponden con fondos de inversión y los 29.194 restantes, con sicav.

Según un informe de Vdos publicado este jueves, los 31.417 millones de euros de diferencia son fruto de captaciones por valor de 17.378 millones y de rendimientos por valor de 14.039 millones.

En el caso de los fondos, las captaciones han sido de 17.717 millones y los rendimientos, de 12.011 millones, mientras que las sicav han experimentado reembolsos por 338 millones y rendimientos por 2.027 millones.

Los bancos continúan a la cabeza con mayor patrimonio bajo gestión, con una cuota del 73,06%, seguidos de los grupos internacionales e independientes, con el 10,22% y el 9,84%, respectivamente.

CaixaBank, por su parte, es el grupo con mayor patrimonio bajo gestión, al acumular casi 77.852 millones de euros y una cuota del 25,05%, seguido por Banco Santander, con 49.194 millones y un 15,83% de cuota.

Si solo se tienen en cuenta las sicavs, es Banco Santander el que cuenta con un mayor patrimonio entre estas entidades, con 4.957 millones y una cuota del 16,98%.

Ibercaja ha sido la entidad con mayores suscripciones, con 2.042 millones de euros, seguida por Santander y Kutxabank, con 1.522 y 1.483 millones, respectivamente, mientras que BNP Paribas ha registrado el mayor reembolso, con 58 millones, seguida de Cartesio y Bestinver, con 47 y 46.

Por tipo de activo, los fondos mixtos son los que han obtenido unas mayores captaciones, con 10.880 millones, seguidos por los de renta variable y sectoriales y de renta fija, con 3.429 y 2.360 millones de euros, respectivamente.

Los de renta variable y sectoriales son los que han tenido un mejor rendimiento en los primeros seis meses del año, con 7.124 millones de euros, seguidos por los mixtos, con 4.582 millones de euros.

Por el contrario, los garantizados han sufrido unos reembolsos por valor de 1.727 millones de euros y un rendimiento negativo de 20 millones, si bien han sido los monetarios los que peor rendimiento han tenido, con 33 millones en negativo.

Cobas Asset Management es la gestora que mayor rentabilidad ha obtenido, con un avance del 29,61%, seguida de Azvalor AM y Horos AM, con el 29,05% y el 27,79%, respectivamente, mientras que entre las principales ha destacado CaixaBank AM, con el 5,01%.