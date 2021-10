El patrimonio de fondos nacionales ESG aumenta un 22% en lo que va de año, hasta los 45.716 millones

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El patrimonio de los fondos nacionales bajo criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) ha aumentado un 21,89% en los tres primeros trimestres del año, hasta los 45.716 millones de euros, equivalentes a un 14,41% del patrimonio total de los fondos, según datos de Vdos.

Las sociedades cooperativas de crédito son las que han registrado un mayor incremento patrimonial en términos porcentuales, con un 49,84%, seguidas de los grupos independientes, con un 26,48%.

No obstante, son las entidades bancarias las que tienen la posición líder por cuota de mercado, con un 89,77% y 41.038 millones de euros, seguidos de los grupos independientes, con un 8,67%.

CaixaBank AM es la gestora con mayor patrimonio ESG gestionado, con 14.159 millones, seguido de Kutxabank Gestión y Santander Asset Management, con 1.083 y 979 millones de euros, respectivamente.

El fondo CaixaBank Master Renta Variable Europa es el que registra un mayor aumento patrimonial en lo que va de año, con 903 millones, seguido de BBVA Futuro Sostenible ISR e Ibercaja Sostenible y Solidario, con 617 y 473 millones, respectivamente.

Por número de fondos ESG, destaca de nuevo CaixaBank AM con 25 vehículos, en tanto que Kutxabank Gestión cuenta con 23 y Abante Asesores Gestión, con 10. Estas entidades están aún lejos de las firmas internacionales como JP Morgan AM, que tiene 116 fondos, o de Amundi AM, con 115.

Los fondos mixtos representan el 41% del patrimonio total, con 18.743 millones, seguidos por los de renta variable sectoriales, con un 33,39%.