El patrimonio de planes de pensiones de gestión independiente aumentó un 11,85% hasta septiembre

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El patrimonio de planes de pensiones de gestión independiente aumentó en los nueve primeros meses del año un 11,85%, hasta los 2.655 millones de euros, en tanto que el de los planes de pensiones individuales en su conjunto se situó en los 81.904 millones de euros, un 5,79% más, según datos de Vdos publicados este martes.

El incremento viene motivado por el rendimiento positivo de las carteras por valor de 271 millones de euros, a lo que se suman captaciones netas por valor de 10 millones.

Actualmente, los planes de pensiones de gestión independiente representan un 3,24% del total.

Por grupo financiero, Indexa Capital ha sido la entidad con mayores captaciones netas, con 33 millones de euros, seguida de MyInvestor y Metagestión, con 10 y ocho millones, respectivamente, mientras que Renta 4 ha sufrido reembolsos netos por 92 millones.

Bestinver se situó en los nueve primeros meses del año como gestora líder por patrimonio asesorado en este tipo de planes, con 1.055 millones y una cuota de 39,75%, seguido de Renta 4 y Fonditel, con una cuota del 12,77% y del 9,21%, respectivamente.

Los productos de renta variable son los que han obtenido unas mayores captaciones netas, con 31 millones, mientras que los de rentabilidad absoluta han sufrido reembolsos por 10 millones. Los de renta variable son los que acumulan un mayor patrimonio con 1.504 millones y un 56,67% del total, seguidos por los mixtos, con 950 millones.

El fondo Bestinver Global es el plan de gestión independiente con mayor patrimonio, al reunir 698 millones, seguido de Bestinver Plan Mixto con 259 millones e Indexa Más Rentabilidad Acciones, con 132 millones.

Este último es también el que mayores captaciones netas ha registrado hasta septiembre, con 23 millones, seguido de Indexa Más Rentabilidad Bonos y Metavalor Pensiones, con 10 y ocho millones, respectivamente.

RENTABILIDADES

Azvalor AM ha registrado una rentabilidad en los primeros nueve meses del año del 43,8%, seguida de Horos AM y Cobas AM, que acumulan un retorno del 34% y del 33,14%, respectivamente.