La patronal británica CBI despide a su director general por "mala conducta"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Confederación de la Industria Británica (CBI), la mayor patronal del Reino Unido, ha anunciado este martes el despido con efectos inmediatos de su director general, Tony Danker, tras la investigación independiente realizada sobre las quejas en su contra por "mala conducta en el lugar de trabajo" hacia una empleada.

A principios del pasado mes de marzo, el 'lobby' empresarial decidió encargar al bufete Fox Williams una investigación independiente al respecto y acordó con Danker que este se apartara de sus responsabilidades mientras se llevaba a cabo.

De este modo, tras la conclusión de la primera fase de esta investigación, la junta de CBI ha anunciado el despido con efecto inmediato de Tony Danker, al considerar que su conducta no estuvo a la altura de lo que se esperaba del director general, aunque señala que el directivo no es objeto de ninguna de las acusaciones más recientes aparecidas en 'The Guardian'.

Según este periódico, una empleada de CBI presentó una denuncia formal por "contactos no deseados", considerados como acoso sexual, incluyendo comentarios no deseados en la oficina y el envió de mensajes no deseados durante más de un año.

Asimismo, otros tres empleados de CBI han sido suspendidos en espera de completar una investigación en mayor profundidad sobre una serie de acusaciones en curso.

"Las acusaciones que se han hecho en las últimas semanas sobre la CBI han sido devastadoras", ha afirmado la Confederación en un comunicado, donde admite que, si bien continúan las investigaciones, ya está claro que ha habido fallos graves en la forma de actuar como organización. "Debemos hacerlo mejor, y debemos ser mejores", ha añadido, pidiendo disculpas a las víctimas de este "fracaso organizativo", ya que "nadie debe sentirse inseguro en su lugar de trabajo".

Por otro lado, la patronal industrial británica ha anunciado que Rain Newton-Smith, ex economista jefe de CBI y actualmente directora general de estrategia y política, sostentabilidad y ESG de Barclays, acordó incorporarse a la organización como su nueva directora general.

"Es un gran privilegio que me pidan que regrese a la CBI para desempeñarme como directora general", ha indicado Newton-Smith. "Estoy agradecida y decidida a liderar al equipo en este momento difícil", ha añadido.

La CBI representa a más de 190.000 empresas de todos los tamaños y sectores en el Reino Unido y sus miembros en conjunto dan empleo a casi 7 millones de personas, aproximadamente un tercio de los empleados del sector privado del país.