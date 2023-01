La patronal catalana del ocio defiende su "legitimación clarísima" para ser acusación de Dani Alves

Esperan la respuesta del Juzgado a su petición de ser acusación popular

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) y de la patronal del ocio nocturno Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha defendido este martes la "legitimación clarísima" de las dos patronales para ser acusación popular en la causa que investiga al futbolista Dani Alves por presunta agresión sexual.

En declaraciones a Europa Press, Boadas ha contado que el Juzgado de Instrucción 15 tiene que trasladar a las partes del procedimiento --la defensa, la acusación particular y la Fiscalía-- la petición que presentó el lunes para poder personarse como acusación popular.

Las partes tienen tres días para posicionarse y, tras recibir sus argumentos, la jueza decidirá si admite o no a las asociaciones como acusación, lo que podría resolver a partir del lunes.

Boadas sostiene que Fecasarm y Spain Nighlife están legitimadas para personarse: "Los hechos ocurrieron en un espacio de ocio nocturno, el sector ha invertido mucho en prevenir estas agresiones y estas conductas, creo que somos los primeros que tenemos que poder comparecer y manifestarnos en contra".

En este sentido, ha hecho referencia a poder proteger el prestigio del sector y ha señalado que "la jurisprudencia siempre ha dicho que la acusación popular, en casos como este, no está excluida de la normativa y no se excluye aunque no se reconozca expresamente".

Ha recordado que la Fiscalía se opuso a que su asociación fuera parte acusadora en la causa por la violación a una menor en Igualada (Barcelona) pero que la jueza los admitió igualmente, y confía que en la causa contra Alves la jueza también los admita "porque legalmente es factible".

"PENA MÁXIMA"

Boadas ha asegurado que, si se demuestra la autoría de Alves, abogarán por "una condena ejemplar que siente un antes y un después en las agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno", que podría llegar a los 12 años de cárcel.

"Adelanto que si somos acusación popular y finalmente se demuestra su autoría, pediremos la pena máxima" como ha hecho Fecasarm en las 24 causas donde ha ejercido de acusación hasta ahora.