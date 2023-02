La patronal cerámica avisa de que muchas empresas del sector no aguantarán si no tienen ayudas "rápidamente"

Estudia alegar a la totalidad del borrador de las ayudas del Gobierno a la industria gasintensiva

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Vicente Nomdedeu, ha advertido de que "muchas empresas" del sector no superarán el "más que complicado" momento que atraviesan si no reciben ayudas directas "rápidamente", y ha insistido en que las compañías "no pueden ir a la marcha de los políticos".

Además, ha denunciado que el borrador del reglamento que regirá las ayudas a las empresas cerámicas presentado por el Ministerio de Industria es "un copia y pega más parecido a subvenciones normales para inversiones que a lo que necesita" el sector.

Nomdedeu ha participado este jueves en un almuerzo-coloquio organizado por Propeller en València, donde los empresarios logísticos y su presidente, Alfredo Soler, han trasladado su apoyo al sector cerámico.

En declaraciones a los medios, Vicente Nomdedeu ha expuesto el escenario al que se enfrenta un sector, que supone un 13% del PIB de la Comunitat Valenciana y el 23% del de la provincia de Castellón: la caída en las exportaciones cerámicas "está rondando ya el 30%"; 11.000 de los 17.000 trabajadores en del sector están en ERTE y hay hasta 1.017 despidos directos, según ha explicado. Además, ha advertido de que "la gravedad se va incrementando".

"Es un momento mucho más que complicado, en el que podría ser que el clúster cambiara su forma de ser, de actuar, porque muchas empresas puede que no pasen de este momento si las ayudas que tanto estamos demandando y que nuestros competidores tienen no llegan rápidamente", ha indicado, antes de añadir que está "mucho más preocupado que ayer y menos que mañana".

Nomdedeu ha criticado que "en la orden ministerial" de las ayudas de 450 millones de euros del Gobierno para la industria gasintensiva "aparece" que estas se resolverán "en abril del año que viene, y luego para que sea realidad y se entreguen" transcurrirán "otros meses más". "No sabemos cuántas empresas quedarán en abril del año que viene o a finales de este año", ha lamentado. El representante de la industria cerámica ha defendido que este proceso "tiene que ser algo mucho más veloz".

En ese sentido, ha explicado que Ascer se levantó este miércoles de la Mesa de la Cerámica de la provincia de Castellón porque "los políticos van a una marcha y las empresas no pueden ir a la marcha de los políticos". "Dijimos que a ese ritmo no, que nosotros necesitamos ya las ayudas y no estar discutiendo continuamente o aplazándolas", ha señalado, aunque ha negado un "enfado".

"La otra cosa que sí nos molesta un poquito es que los comunicados que salen de la Mesa" dan a entender que "se están dando las ayudas" o "se está avanzando" cuando no se avanza nada" sino "lo contrario", ha reprochado. "Si precisamente porque te crees que estás avanzando no ves bien la realidad, no corriges esa realidad, que es que las ayudas no vienen, no sabemos cuánto nos toca ni cuándo serán. Por eso dijimos también 'pues no seguimos aquí, porque no estamos transmitiendo la realidad".

Nomdedeu ha explicado que Ascer está dudando entre presentar distintas alegaciones o una alegación a la totalidad del borrador de reglamento que regirá la concesión de las ayudas. Considera que el documento es "un copia y pega más parecido a subvenciones normales para inversiones que a lo que necesita" el sector, unas ayudas directas que "con esa orden ministerial no están".

Entre los escollos, la patronal cerámica apunta a que se debe cumplir con un periodo de pago a 30 días o negociarlo a 60 días. "Estamos pidiendo dinero para ayudar a nuestro capital de trabajo y a nuestro fondo de maniobra. Si estoy bien no hace falta que las pida, las pido precisamente para hacer frente a nuestras obligaciones de corto" plazo, ha indicado.

También critica que esté condicionada a destinar un 50% de inversiones para la descarbonización, ya que el sector no quiere "ayudas para invertir" sino para "cruzar el río". Además, según Nomdedeu, "no hay ningún vector energético en este momento que permita descarbonizar" la cerámica.

El presidente de Ascer ha incidido en que el sector cerámico es el primer cliente del Puerto de Valencia y ha reivindicado que "no se puede permitir que un sector que es tan importante y que es viable, por no estar atendido en un momento en el que necesita ayudas, deje de ser lo que era".

En ese sentido, ha afirmado que "no solamente el clúster cerámico está en riesgo" sino también "lo que hay alrededor" de un sector "tractor·. Por ejemplo, según Nomdedéu, "un 25% de los comercios están penando en cerrar si el sector tractor ajusta recursos y hay menos gente con seguridad de consumir; los sectores que hay al lado van a sufrir también. Es muy importante para la provincia y para la Comunitat".

El representante de las empresas cerámicas ha indicado que la industria castellonense "está perdiendo mercados en los que compite por costes y tiene que hacer frente a sectores de otros países que no tienen el mismo problema energético y no cumplen la normativa laboral o ambiental. Mientras, en los mercados que valoran más la diferenciación, como Europa, Canadá o Estados Unidos, el principal competir, Italia, "es ayudado desde hace ya más de un año con ayudas y subvenciones a la energía". "Nosotros también las pedimos desde hace un año pero no han venido aún y no se esperan", ha lamentado.

Por su parte, el presidente de Propeller, Alfredo Soler, la subrayado el respaldo de los empresarios logísticos a las reivindicaciones del sector cerámico, su principal cliente. "Venimos notando desde hace meses un bajón muy importante" en las exportaciones.

"Es urgentísimo por favor que se tomen las medidas, que lleguen esas ayudas y que el sector pueda revitalizarse y volver a una cierta normalidad y que no se sienta en desventaja comparativa con otros países que sí que están recibiendo una serie de ayudas a la energía tan necesaria para esta industria", ha zanjado.