La patronal critica que los esmaltes cerámicos queden excluidos de las ayudas para sectores gasintensivos

CASTELLÓ, 28 (EUROPA PRESS)

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha lamentado que los esmaltes cerámicos queden excluidos del decreto de ayudas económicas aprobado ayer por el Gobierno ante la escalada de costes energéticos y los problemas derivados de la guerra de Ucrania.

En este sentido, desde ANFFECC han mostrado su "frustración, decepción y gran preocupación", puesto que se ha vuelto a dejar fuera de estas ayudas al sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, como ya ocurrió el pasado mes de marzo con el decreto económico anterior.

ANFFECC ha recordado que el sector no fue incluido en el listado inicial de industrias gasintensivas destinatarias de las ayudas en la primera disposición emitida y que, tras las numerosas reivindicaciones por parte de ANFFECC, este error fue subsanado en el mes de junio con un nuevo decreto, que incluyó en el listado de sectores destinatarios al sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos.

"Es cierto que el artículo 59.3 de la norma publicada hoy indica que el anexo podrá ser modificado mediante acuerdo del Consejo de Ministros', pero evidentemente para ANFFECC la no inclusión del sector de forma directa supone una gran decepción", ha subrayado la asociación.

"Es incomprensible que, siendo plenamente conocedores de nuestra problemática y de lo ocurrido previamente, vuelva a suceder el mismo error, máxime tras las reuniones que hemos mantenido con los ministerios durante estos meses, pues saben perfectamente quiénes somos y son muy conscientes de la extrema situación que estamos atravesando en el sector", ha indicado el secretario general de ANFFECC, Manuel Breva.

La asociación confía en que el "error" se deba a la "precipitación" en la redacción del texto, por lo que esta misma mañana ha solicitado a la Administración que se corrija "de forma inmediata", pues las ayudas deben destinarse a todos los sectores gasintensivos, "sin discriminación alguna".

MEDIDAS "INCONCRETAS Y TARDÍAS"

Con independencia de que se subsane la no inclusión, desde ANFFECC además consideran que el decreto simplemente anuncia que se aprobará una línea de ayudas en un plazo de 6 meses, pero ni concreta la cuantía, ni concreta cuándo se articularán. "Esto, para el sector, es a todas luces insuficiente", ha indicado.

"Estamos en un momento crucial en el que la destrucción de empleo en el sector cerámico y la caída de la demanda y la producción es evidente. Las ayudas se necesitan con urgencia. Ya. No dentro de seis meses", ha indicado Breva.

El sector ha afirmado que si la situación se prolonga, la deslocalización va a producirse y, de hecho, está siendo "ya una realidad". "Nuestro sector está muy internacionalizado, contamos con plantas productivas en el exterior y se está empezando a deslocalizar no solo parte de la producción, sino también de las inversiones, que se realizarán fuera de la UE, donde tanto los costes energéticos como de otros tipos son muy inferiores", ha añadido Breva.

"Las empresas necesitan una mínima rentabilidad para seguir apostando por la I+D+i y ser competitivas en el mercado global. Si en Europa no se nos permite producir con ciertas condiciones y nuestro Gobierno no nos apoya, las empresas que puedan se deslocalizarán, y las que no puedan, tendrán muy difícil su subsistencia", ha asegurado la asociación.

Finalmente, y dada la "gravedad" de la situación, desde ANFFECC han reclamado una vez más que se atienda "de forma inmediata" su petición y se subsane el "error" en el que se ha incurrido, "con el fin de que el sector pueda recibir de forma directa las ayudas que se aprueben, como sector gasintensivo que es, hecho del que además la Administración es plenamente consciente".