La patronal de transportistas lanza un ultimátum a Óscar Puente para reunirse o habrá situaciones indeseables

Critica a Yolanda Díaz por imponer cuestiones como la reducción de la jornada laboral en vez de dejarlas a la negociación colectiva

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor patronal de transportistas por carretera de España, ha reclamado al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, que actúe rápidamente y se reúna con los transportistas o advierte de que habrá situaciones indeseables.

Pese a que no descarta la convocatoria de un paro patronal, el presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, ha asegurado en una rueda de prensa que esto se daría en una situación límite y tras agotar toda las vías de negociación previas, además de que solo lo harían con el consenso de todo el sector.

"Si el Ministerio no empieza con rapidez a tratar los temas que incumben al transporte, se va a producir una preocupación en el sector que nos llevará a situaciones no deseables para ninguna parte. Nuestra prioridad es siempre la negociación. Un paro no es un fin en sí mismo, es una medida de presión, que no se descarta pero que solo se llevará a cabo en una situación absolutamente límite", ha declarado.

La CETM tuvo un primer contacto con el nuevo equipo del Ministerio el pasado 15 de enero, en el que se le trasladó que se marcaría una serie de prioridades para futuros encuentros. Sin embargo, De la Roza ha lamentado que desde ese momento no han tenido más respuestas.

El problema, según la patronal, es que la situación en el sector es ahora "de total incertidumbre y preocupación", con un primer semestre en el que se prevé que la demanda siga cayendo, los costes sigan creciendo y en el que preocupan medidas como las subidas de los salarios mínimos y la reducción de la jornada laboral.

"Se están sustituyendo las relaciones laborales por el Boletín Oficial del Estado y ahora las reclamaciones sindicales no se negocian, sino que vienen impuestas por decretos de la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz), como el SMI, la jornada de 37,5 euros, el mayor coste mayor de los despidos o la prevalencia de lo convenios autonómicos, todo ello cuestiones que influyen de una forma importante en las empresas y que paraliza inversiones y produce salidas de empresas industriales del país", ha argumentado.

De la Roza también considera que sería un error que el ministro cediera a las presiones de la Plataforma Nacional, la patronal minoritaria que convocó los paros de 2022, al ser el Comité Nacional del Transporte por Carretera el único interlocutor válido. También ha descartado unirse a cualquier tipo de movilización que convoque esa Plataforma.

En cuanto a los precios de los carburantes, la CETM continúa reclamando el regreso de las bonificaciones por la volatilidad que hay en los precios, una preocupación a la que ahora se han unido las voces que plantean eliminar el gasóleo profesional --que reembolsa parte de los impuestos del carburante--, algo que creen que lastraría la competitividad del sector y del conjunto de la economía española.