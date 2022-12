Patronales y sindicatos se dan otra oportunidad de alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo del calzado

ALBACETE, 9 (EUROPA PRESS)

Las patronales del Calzado y los sindicatos representativos de sus trabajadores han vuelto a citarse ante el Servicio Interfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) el próximo martes, 13 de diciembre, para tratar de llegar a un acuerdo para la firma del convenio colectivo del sector y evitar así una nueva jornada de huelga, que ya está convocada para el próximo miércoles 14.

Así lo ha anunciado este viernes Carlos Navalón, integrante del equipo de CCOO en la Mesa de Negociación del convenio, que ha ofrecido una rueda de prensa en Almansa (Albacete) junto al responsable comarcal del sindicato, Pedro González.

Navalón ha explicado que tras la jornada de huelga del pasado día 1, "cuando vieron que el pulso que nos habían echado les salió mal", los representantes de la patronal llamaron dispuestos a reanudar la negociación del convenio colectivo, pendiente desde el pasado mes de enero, según ha informado CCOO en nota de prensa.

Los sindicatos representativos de la parte social respondieron que habían decidido convocar otra jornada de huelga para el miércoles 14, por lo que lo preceptivo y aconsejable era volver a citarse previamente ante el SIMA, donde "si el proceso se encalla, los mediadores pueden hacer su tarea para tratar de reconducirlo y propiciar el acuerdo".

"Los representantes patronales conocen nuestras reivindicaciones. Lo que esperamos es que, tras el resultado del pulso que nos plantearon el día 1, vengan esta vez con otra postura y con otros ofrecimientos. La huelga está convocada; nuestra intención, como ha sido desde el principio, es llegar a un acuerdo y desconvocarla", recalcó Navalón.

En todo caso, mientras los representantes sindicales y patronales se reúnen el día 13 en el SIMA, los delegados de los trabajadores del Calzado de la comarca de Almansa permanecerán reunidos, para trasladar su fuerza a la Mesa, para estar informados de lo que en ella ocurra y para "ayudar a organizar los piquetes", subrayó Navalón, que hizo un llamamiento a las plantillas a volver a secundar masivamente la huelga si no se alcanza un acuerdo que la evite.

En ese caso, el paro en Almansa "volverá a ser igual que el día 1, porque mayor es imposible", señaló por su parte Pedro González. "Todo nuestro trabajo está enfocado a que el día 13 se llegue a un acuerdo", subrayó el responsable comarcal de CCOO, pero advirtió que "si la postura de la patronal va a ser intransigente y prepotente como la otra vez, las cosas se van a complicar mucho a partir de ahora".

"Volvemos a hacer un llamamiento a la patronal. No puede ser que los trabajadores y las trabajadoras, quienes han hecho que las empresas tengan este año una rentabilidad que no se esperaban ni los propios empresarios, no tengan dinero para llegar a fin de mes ni para pasar la Navidad".

"Sé que hay empresarios de Almansa que están haciendo cosas para sus trabajadores, pero tiene que ser para todos los trabajadores del sector. Les pido a los empresarios de Almansa esa responsabilidad. Los trabajadores no pueden aguantar más, llevan todo el año perdiendo poder adquisitivo y no puede ser que se les plantee un futuro de más pérdida de poder adquisitivo", ha concluido el representante sindical.