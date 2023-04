Patxi López acusa al PP de "teatralización" en su apoyo a la reforma de la Ley del 'sí es sí'

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reprochado este martes al PP su "teatralización" al levantarse a aplaudir en el Congreso la aprobación que habían apoyado de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', ya que en su opinión los 'populares' "no están a favor" de la norma.

López ha limitado a "cuestiones técnicas fundamentalmente" ese acuerdo con el principal partido de la oposición, asegurando que el "grueso" de la reforma tiene que ver con la parte de las penas y "ya estaba" incluido en la propuesta socialista. "De eso no hemos negociado nada", ha remarcado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Y aunque a insistencia de los periodistas ha acabado agradeciendo el gesto del PP, ha reconocido que le cuesta hacerlo porque los de Alberto Núñez Feijóo, según ha dicho, "no están a favor" de la ley del 'solo sí es sí'. Por ello, ha criticado la "teatralización" de la bancada 'popular' al aplaudir en grupo la reforma.

La "teatralización tampoco es buena" en estas cuestiones "porque retrata cada uno", ha expresado ante la pregunta de si se avergüenza del apoyo del PP en este caso mientras desde el Gobierno se agradece a EH Bildu el apoyo que da a la Ley de Vivienda.

NO SE AVERGÜENZA DE NINGÚN PACTO CON EL PP

"Yo no me avergüenzo de ningún pacto con el PP y mucho menos del que tuvimos en Euskadi" y que le permitió ser lehendakari, presidir el Gobierno Vasco, en 2009. "No me habrán oído ni una sola vez renegar de ese acuerdo", del cual "me alegro", ha expresado.

El portavoz ha señalado que lo que sí le habrán oído decir es que "echa de menos" por parte del PP "altura de miras y sentido de Estado". "Esa visión política ya no lo encuentro", ha apostillado.

'CASO MEDIADOR'

Por otra parte, el portavoz ha afirmado que se arrepiente de haber replicado a un periodista "qué más te da" durante una rueda de prensa cuando le preguntó qué diputados socialistas participaron en encuentros con personas investigadas en el 'caso Mediador' como el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, alias 'Tito Berni'.

"Me arrepiento de la frase, sí, pero tenía razón", ha asegurado, lamentando que se haya "vapuleado" la dignidad de diputados socialistas a los que se llamó "puteros" sin demostrar "nada".