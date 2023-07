Patxi López acusa al PP de "vender derechos de todos" y cambiarlos "por sillones en los pactos que hace con Vox"

Andueza llama a votar al PSOE para que "no se vaya por el sumidero" todo lo logrado por "el mejor gobierno de la historia de España"

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSE-EE por Vizcaya al Congreso, Patxi López, ha afirmado que el PP está "vendiendo derechos que son de todos" para "conseguir el poder" y los está cambiando "por sillones en los pactos que está haciendo con Vox".

López ha realizado estas manifestaciones en el marco de un acto electoral que el PSE-EE ha llevado a cabo en la plaza Bide Onera de Barakaldo (Vizcaya), en la que también han participado el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la candidata por Vizcaya María Guijarro.

López ha destacado, precisamente, que la Margen Izquierda es la "cuna del movimiento obrero y del socialismo" donde se sabe muy bien que "ha costado sangre sudor y lágrimas conquistar cada derecho y libertad".

En este sentido ha advertido de que ya se está viendo como, en algunos sitios, el PP está "vendiendo derechos que son de todos" para "conseguir y conquistar el poder". "Están cambiando principios por votos, están cambiando derechos por sillones en los pactos que están haciendo con Vox", ha indicado.

Patxi López ha asegurado que el PP se ha "tragado entero el programa y principios reaccionarios de la ultraderecha" de Vox y "todo eso es lo que está en juego el 23J".

El candidato socialista ha manifestado que, si ese día la gente "se queda en casa", está a la espera "una alianza de extrema derecha para coger el BOE y cargarse de un plumazo todo lo que tanto ha costado conquistar" y ha citado el derecho a una muerte digna, el derecho a decidir cuándo ser madre, a "amar a quien le dé la gana", a tener mujeres y hombres "mismo trabajo y mismo salario", el derecho a acceder a una vivienda digna o el derecho de la cultura "a expresarse con libertad".

Patxi López ha indicado que no se trata de "ciencia ficción" porque donde el PP y Vox han empezado a gobernar ya están "negando" la violencia machista, la emergencia climática, han hecho "desaparecer" políticas de igualdad, y se ha prohibido "la cultura en libertad".

En este sentido, ha manifestado que los socialistas van a ganar las elecciones por "los trabajadores que quieren tener contratos estables y salarios dignos".

Ha añadido que también ganarán por los jóvenes, por las mujeres que "no quieren volver a los tiempos en los que la mujer mejor en casa y con la pata quebrada", por los que luchan contra el cambio climático, por los pensionistas o por los que "acogen a los refugiados, vengan de donde vengan y rechazan los discursos de odio".

"Somos muchos más los que queremos seguir avanzando y no retroceder. Somos muchos más los que queremos la mejor Euskadi en la mejor España y eso sólo viene de la mano de un Gobierno progresista presidido por Sánchez", ha añadido.

Patxi López ha asegurado que se necesita un Gobierno para seguir avanzando "por la senda trazada en los últimos cuatro años" que ha llevado a que España tenga la economía que más crece, la que tiene la inflación más baja de toda la UE y la que más empleo crea y "con derechos". "Un gobierno que, además, no ha abandonado a nadie en medio de dos crisis enormes", ha manifestado López

Por todo ello, López, que ha expresado su deseo de que Sánchez sea "presidente por muchos años" y ha puesto en valor su programa electoral, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos de España y de Euskadi "han abierto los ojos" y sabrán escoger entre la papeleta de "avanzar o retroceder".

ENEKO ANDUEZA

En el acto también ha participado el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, que se ha mostrado convencido de que el PSOE va a ganar y tendrá "un excelente resultado".

En este sentido, ha llamado a seguir trabajando para que la distancia con el PP sea "cada vez mayor" y no haya "el mínimo riesgo de que esa gente llegue a la Moncloa y eche por el sumidero todo lo conseguido en los últimos años".

Andueza ha indicado que el PP es el partido del "negacionismo" y el que "da la espalda a este país por muchas pulseras con la bandera de España que lleven en la muñeca".

En cambio, ha advertido de que están "acostumbrados a pedir" y ahora le reclaman al PSOE que, si ganan las elecciones, les apoye para que "no necesiten a Vox", cuando, a su juicio, se sienten "a gusto" firmando acuerdos de gobierno con esa formación porque "ya han abrazado sus principios, sus valores, todo su negacionismo, han abrazado todo lo malo que le puede pasar a este país".

Eneko Andueza ha afirmado que los socialistas no harán lo que les pide el PP, primero, "porque no se lo merecen" y segundo porque el PSOE "va a ganar y de una manera absolutamente incontestable".

A su juicio, la ciudadanía sabe perfectamente lo que quiere y "quiere avanzar, quiere un país moderno, con derechos, con libertades". "No va a suceder nada malo en este país porque vamos a ganar porque tenemos una hoja de ruta que la vamos a seguir sacando adelante, y vamos a culminar todo el trabajo", ha indicado.

"EL MEJOR GOBIERNO DE LA HISTORIA"

Andueza ha asegurado, además, que el PSOE se presenta a estas elecciones con una hoja de ruta y de servicios "absolutamente impecable". Ha dicho que, con humildad pero "con todo el orgullo del mundo", que esta legislatura España "ha tenido ha tenido probablemente no solo el mejor gobierno de la historia del socialismo, sino el mejor gobierno de la democracia de este país".

Ha añadido que son el partido que ha "defendido y protegido al conjunto de la ciudadanía", desde "los que están más abajo también a los que están arriba, exigiéndoles también, pero por supuesto protegiendo a un tejido económico".

Andueza ha afirmado que son el partido "que más se merece este país" porque son el partido de los pensionistas, de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes, el que garantiza que alguien pueda amar a quien quiera "por encima de las obsesiones sectarias de algunos", el partido que protege a dependientes y mayores, el que lucha "sin ambages contra el cambio climático", el que "garantiza el progreso de las empresas" y el que "respeta" la pluralidad, y el que, a través del diálogo y de normalizar relaciones institucionales, ha hecho "posible que este país sea siga unido".

Por ello, tras subrayar también los beneficios para Euskadi de este Gobierno, ha asegurado que no van a permitir "de ninguna de las maneras" ni consentir que "nadie absolutamente nadie eche por el sumidero todo eso tan grande y tan bueno que se ha conquistado".

El líder de los socialistas vascos ha añadido que su partido está en "las absolutas antípodas de lo que puede representar el PP" que solo presenta como programa electoral "inconcreciones", que demuestran "que no tienen un proyecto para este país" y que no quieren "mostrar a la ciudadanía lo que verdaderamente quieren para este país". "Y eso tiene un nombre eso es mentir", ha añadido Andueza que ha indicado que solo pretenden "recortar, derogar, beneficiar a unos pocos y echar al traste todo lo conseguido".

A su juicio, al PP no les importa la mayoría de este país y ha insistido en que "no les pidan nada" y no pierdan el tiempo en hacer "especulaciones" porque el 23J el PSOE "va ganar" por una sociedad que "sabe muy bien lo que quiere" y lo hará en España "pero en Euskadi también".

Por su parte, la candidata socialista María Guijarro ha indicado que el 23J está en juego "un modelo de país basado en la cultura de la democracia, con mayúsculas, o en un país reaccionario, casposo, negacionista, rancio, que niega desde el cambio climático hasta la violencia machista".

Guijarro ha añadido que "la derecha y la ultraderecha son la misma cosa" y han hecho "una verdadera política del enfrentamiento". "Van juntos de la mano, ha apuntado la candidata socialista, que ha añadido que PP y Vox han convertido el Parlamento y la política "en un gran plató de televisión", con "titulares provocativos y egos infinitos".