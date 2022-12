Patxi López admite que no tiene esperanzas de que el Tribunal Constitucional acepte el recurso del Senado

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido este miércoles que no tiene esperanza de que los magistrados del Tribunal Constitucional acepten el recurso de súplica presentado por el Senado contra la decisión tomada por el TC --que paralizó la tramitación para renovar la corte de garantías-- admitiendo las enmiendas cautelarísimas solicitadas por el PP

"Sería extraño cuanto menos, que los mismos que han adoptado una decisión adopten hoy mismo la contraria", ha declarado López en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha subrayado la obligación de defender la autonomía del poder legislativo porque, según ha asegurado, se ha sufrido una "injerencia de algunos jueces que están ocupando puestos que no les corresponden".

La Cámara alta ha solicitado este recurso para revocar la decisión que fue tomada por los magistrados del Constitucional, con seis votos a favor y cinco en contra, durante el pleno del pasado lunes. La sede legislativa "solicita que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y la votación por el Pleno del Senado de la proposición de ley" que deroga la sedición y reforma de la malversación, y donde se incluyeron ambas enmiendas.

Además, el portavoz socialista en el Congreso ha cargado contra que la decisión del TC sea preventiva a la votación y ha mostrado la intención de su grupo parlamentario de redactar una proposición de ley durante los próximos días para abordar la renovación de los jueces del tribunal de garantías con mandato caducado.

"Ha censurado de manera previa la capacidad del poder legislativo. Cosa que es sorprendente y que no había pasado nunca, no solo en España, sino que no había pasado nunca en ningún país europeo con los que siempre nos homologamos", ha apostillado el mandatario socialista.

Preguntado por la encuesta del CIS en la que el PSOE ve recortada su ventaja dos puntos tras las polémicas de la derogación del delito de sedición y la ley del 'solo sí es sí', ha destacado que el Ejecutivo está planteando "políticas arriesgadas" pero que estas están siendo "efectivas", ha zanjado.