Patxi López afea que PP apoye en Euskadi una propuesta de Bildu sobre autoconsumo tras pedir Ayuso su ilegalización

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reprochado al PP que haya apoyado una propuesta de EH Bildu en el parlamento vasco y les ha acusado de pedir su ilegalización durante la pasada campaña electoral del 28 M.

"En campaña electoral hay que ilegalizar a Bildu, pero después se pueden apoyar sus propuestas. Esto es el PP", ha escrito el exlehendakari en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

En el mismo mensaje, se ha hecho eco de una noticia sobre una iniciativa presentada por Bildu este mismo jueves en el parlamento de Vitoria para facilitar el autoconsumo energético que ha sido respaldada por los 'populares'.

Se trataba de la primera sesión del legislativo después de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, en cuya campaña electoral los pactos del PSOE con Bildu han sido un arma arrojadiza contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La campaña estuvo marcada por la inclusión de 44 expresos de ETA en las listas de Bildu a las municipales, siete de ellos con delitos de sangre a sus espaldas, que finalmente anunciaron que renunciarían a su cargo si llegaban a conseguirlo.

En ese contexto fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) quien reclamó públicamente la ilegalización del partido abertzale, en contra del criterio marcado por la dirección nacional de su partido, que no veía posible hacerlo con la legislación actual.

Ayuso justificó promover esa ilegalización alegando que esa formación "ha ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo": "ETA está viva, está en el poder y mina las instituciones", dijo. A su juicio, el artículo 11 de la Ley de Partidos permite instar al Congreso y al Senado mediante votación para que el Gobierno no se pueda negar a iniciar los trámites en el Tribunal Supremo.

Por el contrario, la cúpula de PP descartó que se pueda ilegalizar a Bildu porque "no encaja" con la citada norma, según indicaron a Europa Press fuentes de la dirección. En todo caso, el PP de Feijóo optó por presentar en el Congreso una proposición no de ley para forzar al Gobierno de Sánchez y al PSOE a votar que no habrá pactos con Bildu mientras mantenga condenados por terrorismo tanto en "sus candidaturas" electorales como "en sus estructuras", una iniciativa que ha decaído con la disolución.