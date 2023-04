Patxi López avisa del "desinfle del PP" y se pregunta si Feijóo va a llegar a las elecciones generales

Critica a Bendodo y asegura que "representa al PP más miserable": "Seguiremos gestionando mientras ellos chapotean en el fango"

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López, ha advertido "del desinfle del Partido Popular y de su liderazgo", ya que, según ha dicho, Alberto Núñez Feijóo "llegó para comerse el mundo y resulta que ellos mismos ya se están poniendo todas las vendas antes de la herida".

El dirigente socialista, que se encontraba esta mañana en Marbella, ha advertido de que el PP duda de sus propios resultados y se ha preguntado si Feijóo llegará a las elecciones generales.

"Ya han rebajado todas sus expectativas electorales, ya están dudando de sus propios resultados y su valoración como líder ha caído en picado", ha dicho. Así, se ha preguntado si "va a llegar a las elecciones generales el señor Feijóo".

Patxi López también ha criticado las declaraciones del coordinador general del PP, Elías Bendodo, cuestionando este miércoles que si se fiarían de un presidente del Gobierno "'que ha sacado de la cárcel a 80 violadores'" y también de "otras similares" y ha advertido de que Bendodo "representa al PP más miserable", al "que no duda en utilizar el dolor de las víctimas con tal de obtener un puñado de votos".

"SIGUEN CHAPOTEANDO EN EL FANGO"

Además, ha incidido en que el PSOE seguirá "haciendo política, seguiremos gestionando en beneficio de gente, mientras ellos siguen chapoteando en el fango".

López ha criticado que Bendodo este miércoles "ha llegado a decir casi que este presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es el presidente que ha soltado a 80 violadores". "Con estas declaraciones y otras similares a las que nos tiene acostumbrado, el señor Elías Bendodo representa al PP más miserable, al que no duda en utilizar el dolor de las víctimas con tal de obtener un puñado de votos, al que chapotea en el fango y le encanta chapotear en el fango. Y a eso no vamos a jugar los socialistas", ha asegurado.

Así, ha incidido en que "los socialistas nos vamos a apartar de esta forma iba a decir de hacer política, pero eso no es hacer política", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que "eso es otra cosa". "Nosotros seguiremos haciendo política, seguiremos gestionando en beneficio de la gente, mientras ellos siguen chapoteando en el fango", ha apostillado.

López ha visitado el municipio malagueño de Marbella junto con el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez; el candidato a la Alcaldía marbellí, José Bernal, y la secretaria general del PSOE de Marbella, Blanca Fernández.

CRITICA "LA SOLEDAD" DEL PP Y FEIJÓO COMO "VOCEROS DEL APOCALIPSIS"

Por otro lado, y tal y como ha incidido horas antes en el municipio malagueño de Fuengirola, López ha criticado "la soledad en que se ha quedado Feijóo y el PP como voceros del apocalipsis".

Al respecto, ha señalado que frente a que "España se iba a hundir, todo nos iba a ir fatal", este pasado martes, "el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó las perspectivas de crecimiento" para el país.

A su juicio, "esto quiere decir cuatro cosas", siendo una que la economía va bien porque las políticas del Gobierno están funcionando"; que "hay confianza en la economía, en el tejido empresarial y en las instituciones".

Así, ha dicho que "podemos ver cómo ha sido esta Semana Santa, con los hoteles y los restaurantes llenos. Es verdad que hay gente que lo pasa mal y que están recibiendo toda la atención del Gobierno; pero esto está demostrando que hay una confianza extraordinaria en nuestro país, en nuestra economía, en nuestro tejido económico, empresarial e institucional".

También ha dicho que se demuestra "que se puede enfrentar una crisis sin abandonar a la ciudadanía". Es más, ha incidido en que el Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, "está demostrando lo contrario, que lo prioritario es proteger a la gente, hacer medidas, poner propuestas encima de la mesa, recursos para ayudar a la gente y transformar el país y se está haciendo".

Por último, también con los datos "encima de la mesa" lo que se ve es que "el PP no solo se ha quedado solo como vocero del apocalipsis, sino que España no le sigue". "España no ha caído en la desesperanza que ellos pretendían, porque ellos prefieren el que España vaya mal para que a mí me vaya bien; sino que España y la sociedad española está reaccionando de manera positiva, con confianza, con esperanza y con ilusión ante el futuro", ha concluido.