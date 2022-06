Patxi López califica de "trampa" la petición de Feijóo para que el PSOE facilite una investidura

GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)

El diputado socialista en el Congreso Patxi López ha señalado este jueves que los progresistas "no vamos a caer en la trampa de Feijóo por si hay algún ingenuo que le cree", en alusión a la petición del líder del PP al PSOE para que facilite una hipotética investidura del candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno, para evitar así la entrada de Vox en el gobierno andaluz.

En declaraciones a los medios antes de un acto en el marco de la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo 19 de junio, López ha remarcado que "el PP, en cuanto pasan las elecciones, lo primero que hace es meter a Vox en el gobierno o cumplir a rajatabla la políticas de Vox". "Eso es un retroceso de 40 años en este país que Andalucía no va a permitir", ha subrayado, al tiempo que ha sentenciado que "tampoco aceptamos que votar al PP es frenar a Vox".

En esta línea, el diputado socialista ha asegurado que "los progresistas ya se han quitado la resignación de encima" de cara al 19J porque, ha abundado, "no van a aceptar eso de que no pasa nada por que siga gobernando Moreno, porque no ha roto nada". "Claro que no ha roto nada, porque no ha hecho nada", ha apostillado.

Sobre la campaña electoral y la movilización del electorado, López ha criticado el hecho de que el PP esté "dándose paseos y viendo vacas". En contraposición a esto, el diputado socialista ha sostenido que "ya se están moviendo los progresistas en Andalucía para cambiar los designios de algunos agoreros".