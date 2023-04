Patxi López critica política de sanidad de Andalucía: "cuando sea privada dejaremos de ser pacientes y seremos clientes"

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en el Congreso, Patxi López, ha advertido este miércoles en relación a las políticas de sanidad de la Junta de Andalucía que "cuando la sanidad sea privada dejaremos de ser pacientes y seremos clientes, y cuando seamos clientes se nos atenderá dependiendo del grosor de nuestra cartera. Y eso nosotros no lo vamos a permitir".

En un almuerzo-mitin de presentación de la lista del candidato socialista, José Bernal, a la Alcaldía de Marbella, López ha criticado: "Cuando en Andalucía derivan un millón de pacientes a la privada; cuando en Andalucía Moreno Bonilla anuncia que quiere concertar la atención primaria; cuando en Andalucía derivan más de 200 millones a la atención privada, incluso de forma fraudulenta, están potenciando la sanidad privada".

El líder socialista ha hecho estas declaraciones cuando se refería a las políticas que dirigentes socialistas como Felipe González o Ernest Lluch pusieron en marcha en su momento para "poner en pie el sistema público de salud, que ahora la derecha quiere privatizar", ha criticado.

López también ha hecho una referencia histórica a Ramón Rubial señalando que el que fuera presidente del PSOE dijo que "la revolución en democracia se hace desde el Boletín Oficial del Estado". "Ser socialista es tener un compromiso vital, de lucha permanente durante toda la vida por los valores que dignifican la condición humana, por la libertad, por la igualdad, por la justicia social", ha añadido.

Tras referenciar también al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y a otros dirigentes históricos del partido así como a otros socialistas anónimos, Patxi López ha asegurado que "hay algunos que han surgido hace poco y vienen a descubrirnos el mundo, como que antes de ellos no había nada. Ellos son la izquierda verdadera, la democracia no existía, ellos nos la han traído. Oiga no, mire. Nosotros somos los herederos de aquellos mineros que salieron de la oscuridad de la mina para luchar contra la explotación del patrón".

El líder del PSOE ha asegurado que "todo lo que está bien hecho en este país tiene la firma de los socialistas" y ha alabado las medidas aprobadas por Pedro Sánchez al frente del ejecutivo, recordando que la primera fue eliminar el copago farmacéutico, y enunmerando otras como los ERTE, la subida del SMI y de las pensiones o las cantidades económicas para becas, entre otras.

Patxi López ha defendido que el PSOE "siempre ha sido un partido municipalista" y, en relación a Marbella y al candidato socialistas, José Bernal, ha dicho que la ciudad "huele a cambio" y que "la dignidad volverá al Ayuntamiento de Marbella".

"Vamos a sacar a los que se sirven de la política, a los indignos", ha afirmado, a la vez que ha señalado que "todo se construye desde abajo" y que las elecciones del 28M "son trascendentales no solo para devolver la dignidad al Ayuntamiento de Marbella y que José Bernal vuelva a ser alcalde, sino para que los socialistas podamos seguir construyendo un país decente".

Ha recordado que el PSOE nunca ha ganado unas elecciones generales sin haber ganado antes unas municipales. "Los alcaldes son el escaparate de los socialistas. Nosotros nos mostramos a la ciudadanía desde ese escaparate del municipio, porque en la política municipal uno no se puede esconder, uno tiene que estar a pie de obra todo el día".

"El ayuntamiento es la primera ventanilla o la primera puerta cuando un vecino tiene un problema. ¿Quién abre la puerta? ¿Quién queremos que abra la puerta? ¿Una alcaldesa indigna o Pepe --en referencia a José Bernal--?", se ha preguntado.