Patxi López dice que la ley de amnistía es "radicalmente constitucional" y que lo defenderán ante la Comisión de Venecia

SILLEDA (PONTEVEDRA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha subrayado que la ley de amnistía es "radicalmente constitucional" y que así se lo ha trasladado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de asesorar a los Estados miembros sobre cuestiones legislativas.

A preguntas de los medios este jueves en Silleda (Pontevedra) en una convocatoria enmarcada en una serie de actos de campaña del PSdeG, López ha incidido en que el Gobierno trasladará a la expedición de la Comisión de Venecia que en España la "obligación" del Congreso es "hacer leyes" y la de los jueces "aplicarlas".

Para el portavoz socialista en la Cámara baja, será el Tribunal Constitucional quien establecerá si la ley de amnistía "es constitucional o no" pero que, en todo caso, "no podrá valorar la oportunidad política" porque esto "corresponde" al Congreso y "no a lo jueces".

SOBRE LA LECRIM DICE QIE LO QUE ESTÁ SOBRE LA MESA ES UN DIÁLOGO

Cuestionado sobre el Gobierno se plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tratar de favorecer la aprobación de la ley de amnistía, López ha reiterado que lo que está "sobre la mesa" es "un diálogo que sirva para reforzar la ley, pero no para dar pasos atrás".

"Estamos convencidos de que habrá ley, que es una ley radicalmente constitucional y será constitucional, que cubre todo el espectro de lo que buscábamos y que cumplirá el objetivo de reforzar la convivencia y la concordia", ha aseverado.

En esta línea, ha incidido en que la amnistía es "política para la convivencia" y "para la concordia" que "puede gustar más o menos" y que, aunque son conscientes de que "hay gente" a la que "no le gusta", el PSOE está convencido de que sus "apuestas valientes" desde el Gobierno "han ido funcionando".

Como ejemplo de esto, Patxi López ha señalado medidas como los indultos o la mesa de diálogo, que nacieron "de la incomprensión muchas veces" pero que, dice, han funcionado "y eso la ciudadanía lo agradece y lo agredecerá".

Frente a esto, el diputado vasco ha dicho que está el PP "que no tiene una alternativa", con lo que supone tener que escoger "entre la guerra sucia y la política patriótica de (Mariano) Rajoy", la "disolución de partidos políticos que pretende (Alberto Núñez) Feijóo" o "incendiar Cataluña, que es lo que dijo Santiago Abascal".

"Eso no puede ser la alternativa para la convivencia, eso no une el país, eso lo divide, lo enfrenta y lo fractura", ha concluido.