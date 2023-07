Patxi López pide "no perderse en intermediarios que mercadean con el voto" y podrían apoyar a un Gobierno del PP

Andueza aconseja no "malgastar" los votos en otras formaciones que "no van a parar ni a derecha ni a ultraderecha con sus 5 o 6 diputados"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Vizcaya, Patxi López, ha pedido este miércoles en Bilbao "no perderse en intermediarios que mercadean con el voto" y podrían apoyar a un Gobierno del PP, y ha afirmado que solo la papeleta socialista "va directamente" a Pedro Sánchez. Además, ha insistido en que "el problema no es Vox" sino el Partido Popular y, tras advertir de que "ningún votante de la derecha se va a quedar en casa", ha llamado a la izquierda a "levantarse" y ganar a "quienes nos quieren hacer retroceder".

También el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha insistido en la misma idea y ha aconsejado no "malgastar" los votos en otras formaciones que "no van a parar ni a derecha ni a ultraderecha con sus 5 o 6 diputados".

Durante su intervención este miércoles en un acto de campaña celebrado en la Puerta de los Honorables, en Bilbao, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a Eneko Andueza, el candidato vizcaíno ha advertido de que el domingo las elecciones son "cosa de dos", o "un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez o una alianza de extrema derecha". "No hay más", ha asegurado.

Según ha afirmado, las papeletas del Partido Socialista "no se van a perder en el camino" porque "todas ellas van a ir a votar a Pedro Sánchez". "Mejor en esta ocasión no perderse en intermediarios, no perderse en estos que dicen últimamente: vamos a subir el precio para apoyar al gobierno progresista", ha señalado, en alusión al PNV.

En opinión de Patxi López, "subir el precio" quiere decir "que mercadean con el voto, que lo tienen en venta". "Bueno, pues nosotros para no equivocarnos no lo tenemos en venta. Nunca votaremos a un gobierno del PP, como otros sí podrían hacer", ha asegurado.

El candidato socialista ha defendido las políticas desarrolladas en los últimos cuatro años por el Gobierno del PSOE, en materia económica, de empleo, en el ámbito social, de vivienda o de memoria democrática.

López ha advertido de que la alternativa es "la alianza de extrema derecha" y ha apuntado que "en menos de un mes, desde que fueron las elecciones municipales y autonómicas, en algunos sitios ha vuelto la censura y la inquisición". "Ya han prohibido obras de teatro, ya han prohibido libros, han prohibido películas, ha vuelto lo peor de la España negra", ha lamentado.

El candidato a diputado al Congreso por Vizcaya se ha mostrado convencido de que un Gobierno progresista "seguirá avanzando" mientras "con la alianza de extrema derecha, lo único que se propone es retroceder a un pasado que seguramente ellos añoran".

Además, ha advertido de que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "miente más que habla" porque "ha mentido sobre los datos económicos, sobre la ayuda a los autónomos, sobre los datos de la inflación, sobre los datos del empleo, sobre lo que hizo el Partido Popular en relación a la subida de las pensiones" o "en su relación con un narcotraficante".

También ha dicho de que, cuando se advierte sobre "un gobierno de extrema derecha" entre el PP y Vox, "el problema" no es el partido de Santiago Abascal, sino que "el problema es el Partido Popular".

"Porque no ha sido Vox, ha sido el PP quien ha puesto en cuestión el voto por correo, quien ha cuestionado la limpieza de estas elecciones, el que cuando el gobierno estaba negociando en Europa los fondos europeos, iba a Bruselas a decir que de esos fondos no llegara nada a España", ha censurado. Por ello, ha advertido de que a Núñez Feijóo su patriotismo "no le llega más allá de la pulserita con la bandera española".

Patxi López ha añadido que, además, el PP ha "utilizado de manera indecente y moral a las víctimas del terrorismo para atacar a los socialistas". "No ha sido Vox, ha sido el PP. Que no se equivoque nadie, que 'como no quiero Vox, voto al PP'. No. El PP es el problema", ha insistido.

Por ello, cree que "en esta campaña hay una conclusión evidente", que "solo hay una papeleta que sirve para construir el país" y se ha mostrado convencido de que el PSOE va a ganar el próximo 23 de julio. En este sentido, ha animado a "ir a todos los rincones de Bilbao, de Vizcaya, de Euskadi y de España" porque "todos los de la derecha están movilizados" y ninguno "se va a quedar en casa". "¿Nos vamos a dejar ganar por quedarnos en casa? Izquierda, ¡levántate y vota, vota y gánales, gana a los que nos quieren hacer retroceder!", ha dicho.

López se ha mostrado "absolutamente convencido" de que en Euskadi el Partido Socialista "va a ganar las elecciones" porque "como cada vez que se enfrenta a una encrucijada donde se juega mucho más que la alternancia en el gobierno, va a responder".

ANDUEZA

Por su parte, Eneko Andueza ha ironizado con el hecho de que Núñez Feijóo haya cancelado su agenda por una lumbalgia. "Bueno, el Partido Popular estaba buscando un candidato con tirón y ya lo ha conseguido, ya lo ha conseguido. No voy a decir que sea una mentira, porque Feijóo dice que no dice mentiras, pero probablemente sea una inexactitud", ha bromeado.

Tras insistir en que si Feijóo no tiene agenda "no puede acudir al debate" que esta noche se celebrará en TVE, ha añadido que "tampoco soporta ir a las entrevistas que le pongan un poco contra las cuerdas" y entonces "viene el tirón".

"Son cosas que pasan en política cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicios democráticos tan sanos como dar explicaciones, explicarte, decir la verdad a la ciudadanía, que es lo que espera todo el mundo de un candidato que aspira a ser presidente", ha añadido.

El líder del PSE ha asegurado que "no es lo mismo votar a unos o a otros, no es lo mismo votar al PP que al Partido Socialista". "¿Cómo va a ser lo mismo tener un gobierno que censura, que no tolera la diversidad, o un gobierno como el de los socialistas, que practica la libertad de expresión, que le gusta la libertad de expresión?", ha preguntado.

Tras insistir que "no es lo mismo" un gobierno del PP "con la ultraderecha o un gobierno del PSOE", ha asegurado que la "hoja de resultados" de los socialistas, "su hoja de servicios está ahí y es absolutamente impecable".

"Otros, ya sabemos lo que están haciendo. Decir primero que no van a pactar con la ultraderecha para acto seguido a los dos días perder el culo para firmar con ellos. Ya sabemos lo que pasa, Vox exige y el PP obedece, Vox exige y el PP obedece, Vox manda y el PP ejecuta", ha lamentado.

Tras reivindicar "un Gobierno que proteja a su ciudadanía, un Gobierno decente, un Gobierno moderno", ha advertido de que no desea "una España en blanco y negro". "Bastante tuvimos con 40 años como para que nos vengan ahora estos de nuevo a someternos", ha dicho.

Por ello, ha apelado a "que piensen que ir a votar el domingo es un ejercicio que les da pereza" o que "pueden pensar que ir a votar no sirve para nada" y les ha invitado a analizar "todo lo que está pasando durante los últimos días, durante las últimas semanas, durante los últimos meses".

"El domingo no solo hay que ir a votar, sino que hay que votar al Partido Socialista. Si queremos parar a la derecha y a la ultraderecha, no hay otra opción, el único partido que puede pararles en Euskadi, en España", ha señalado.

Por ello, ha pedido no "malgastar" los votos "en otras formaciones" que "no van a llegar al porcentaje necesario para obtener un escaño" en las circunscripciones, y "no van a conseguir parar ni a la derecha ni a la ultraderecha con sus cinco diputados o con sus seis diputados".

"Tenemos que aglutinar el voto en el único que es capaz de frenarles. Que nadie se quede en casa, que a nadie le dé pereza, que nadie malgaste su voto", ha concluido.