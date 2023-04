Patxi López precisa que la Ley de Vivienda considera grandes tenedores a quien tiene 10 y "en casos muy excepcionales 5"

Dice que el 99,15% de okupaciones son de viviendas abandonadas de fondos buitres o grandes tenedores y el 0,85% serían "allanamiento de morada"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que la propuesta de Ley de Vivienda del Gobierno acordada con ERC y EH Bildu considera grandes tenedores a aquellos que poseen diez viviendas, aunque en "casos muy excepcionales", que no ha detallado, podrán ser también quienes tienen cinco.

La ley afecta "a grandes tenedores, que son los que tienen diez viviendas y, en casos muy excepcionales, cinco", ha señalado López en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

El portavoz socialista ha comentado que conoce a personas que tienen alguna vivienda adicional como "complemento", por ejemplo, a una pensión, pero ha añadido que no sabe de "nadie que se haya comprado más de 10". "Con lo cual empieza a ser un gran tenedor", ha subrayado, calificando de "personas bastante privilegiadas" a quienes han podido comprárselas.

López ha hecho hincapié en que en España se dedica un 43% del salario al alquiler de la vivienda, lo que supone "el gran problema". Dicho esto, ha apuntado que el 0,85% de las okupaciones se hace sobre inmuebles usados por el propietario y ha afirmado que eso es allanamiento de morada, para lo que hay "mecanismos suficientes" para que los jueces ordenen "el desalojo y desocupación de la vivienda".

"El 99,15% de las okupaciones se hace en viviendas abandonadas defondos buitres o de grandes tenedores. No digo que no haya queacometer respuestas para esa cuestión", ha sostenido a continuación.

DESALOJO EN 48 HORAS

López ha defendido que el PSOE ha presentado en el Congreso dos enmiendas para dar un instrumento a los jueces para que estos puedan reclamar a quienes ocupan de forma ilegal algún documento que lo relacione con esa vivienda y si no puede, "desalojarlo en 48 horas".

"En la ley de vivienda el juez puede pedir un informe a la comunidad sobre si esa familia está en situación de vulnerabilidad, y si lo está, ponerla en manos de los servicios sociales y buscar una solución habitacional", ha apuntado.

Para casos de desahucio, el portavoz ha indicado que la nueva Ley busca un arbitraje para intentar buscar soluciones habitacionales a personas y familias vulnerables, al tiempo que respecto a la limitación de los pisos turísticos ha señalado que es "una competencia municipal" y corresponde a los ayuntamientos tomar esas decisiones.

López además ha aprovechado para cargar contra el PP por criticar la Ley y no "aportar nada", creando "un problema sobre una falacia". "Se están contando muchos fantasmas", ha dicho, para desviar la atención, porque a los 'populares' lo que no les gusta es que se limiten los precios del alquiler, que se ponga en circulación viviendas públicas y que estas casas no se puedan vender.