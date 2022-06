Pau Gasol nos regala sus imágenes más cariñosas con su mujer y su hija en un nuevo reconocimiento muy especial

El ex jugador de baloncesto ha recibido, meses después de su retirada, la Cruz del Mérito Deportivo en un emocionante acto en el que estuvo acompañado por su esposa Catherine McDonnell y su pequeña Elisabet, de año y medio

MADRID, 3 (CHANCE)

Después de haberlo ganado todo tanto con la Selección Española como con los equipos en los que desarrolló su carrera deportiva, el Barcelona y Los Ángeles Lakers, Pau Gasol tomaba la decisión más difícil el pasado mes de octubre; la de su retirada. Emocionadísimo y sin poder contener las lágrimas, el mejor jugador español de la historia decía adiós al baloncesto a sus 41 años, agradeciendo todo lo vivido en sus más de dos décadas de profesión y adelantando que, a pesar de seguir vinculado al mundo del deporte, ahora tocaba dedicar tiempo a su familia y a sí mismo.

Alejado del foco mediático desde entonces y centrado en disfrutar por fin de una merecido descanso con los su mujer y su hija entre su Barcelona natal y Los Ángeles - donde siempre se sintió como en casa y donde conserva grandes amigos - Pau ha reaparecido para recibir de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, uno de los reconocimientos más especiales e importantes de su carrera, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Es el mayor galardón que un deportista puede lograr en España y una distinción solo al alcance de los más grandes de la historia - como Rafa Nadal, Carlos Sáinz, Arantxa Sánchez Vicario, Iker Casillas, Xavi, Iniesta, Miguel Indurain, Ángel Nieto o Manolo Santana - que Pau ha recibido muy emocionado y arropado en todo momento por mujer, Catherine McDonnell, y su pequeña Elisabet Gianna.

Pura ternura con las chicas de su vida, el ex jugador de baloncesto se derritió en muestras de cariño con ambas, principalmente con su única hija, una preciosa muñequita de año y medio que no se perdió detalle del acto y a la que Gasol besó con cariño en diferentes momentos de uno de los días más especiales y emotivos de su carrera.

Ya con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo en manos, Pau no podía evitar emocionarse hasta las lágrimas al agradecer este importante reconocimiento y recordar su retirada hace casi un año, tras disputar sus quintos Juegos Olímpicos: "Siempre es bonito que te reconozcan el trabajo y la dedicación. He tenido la suerte de jugar al deporte que amo desde los seis años y lo he disfrutado mucho. Empecé con ilusión y el sueño de jugar con los mejores. Y con trabajo y apoyo familiar conseguí llegar a sitios que no habría imaginado".

"Me despedí en los Juegos de Tokio recuperándome de una lesión durante casi dos años. Y estoy orgulloso de haber sido fiel a lo que mis padres me enseñaron" reconoció mostrando una vez más su humildad y su lado más familiar.

A su lado en todo momento, Catherine McDonnell, radiante con un vestido con estampado floral en azul sobre fondo blanco, de largo midi, con manga con fruncido al codo y un favorecedor drapeado en la parte frontal. A 'juego' con su mamá, la pequeña Elisabet, con un vestido floreado en varios colores y una sonrisa que enamoró a todos los asistentes al acto y especialmente a Pau Gasol que nos ha regalado sus imágenes más tiernas con su mujer y su hija.